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Под Казанью у трассы нашли застреленного казанца рядом с сожженной «Ладой»

Cегодня, 10:05 941 5 Автор: prokazan.ru

В Зеленодольском районе Татарстана накануне утром у трассы нашли застреленным 33 летнего казанца, неподалеку от него нашли сожженную "Ладу Гранту". Об этом сообщает телеканал "Эфир", информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, горящую "Ладу", принадлежащую оператору "Оргсинтеза" нашли на трассе М-7 около 22:00 20 февраля. Автомобиль сгорел полностью, владельца авто на месте происшествия не было. Полицейские  попытались связаться с ним, но телефон оказался отключен.

Застреленного владельца нашли лишь через несколько часов за сугробом с огнестрельной раной головы. Следователи осмотрели тело и местность. Они нашли пистолет и гильзу.

Среди обугленных бумаг в машине нашли  только свидетельство о рождении, но выписано оно было не на водителя, а на какого-то другого человека.

Сейчас по данному факту идет проверка.

Источник фото

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комментарии

Горожанин
0
22 февраля 2019
10:39
на первой фотке собачья кучка штоле?
Горожанин
0
22 февраля 2019
10:40
А пока горело - никто типа не видел??
Ага
1
22 февраля 2019
10:53
Олень, не во дворе же горело. Глазастый ты наш.
В ответ на комментарий пользователя
А пока горело - никто типа не видел??
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Горожанин
0
22 февраля 2019
11:15
То наркодиллеры за сугробом прячутся, то трупы скрывают, пора привлечь комунальщиков как соучастников уже к серии преступлений
Горожанин
0
22 февраля 2019
11:22
сам ты олень, типа по трассе никто не ездит?
В ответ на комментарий пользователя
Олень, не во дворе же горело. Глазастый ты наш.
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