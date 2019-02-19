Под Казанью у трассы нашли застреленного казанца рядом с сожженной «Ладой»

В Зеленодольском районе Татарстана накануне утром у трассы нашли застреленным 33 летнего казанца, неподалеку от него нашли сожженную "Ладу Гранту". Об этом сообщает телеканал "Эфир", информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, горящую "Ладу", принадлежащую оператору "Оргсинтеза" нашли на трассе М-7 около 22:00 20 февраля. Автомобиль сгорел полностью, владельца авто на месте происшествия не было. Полицейские попытались связаться с ним, но телефон оказался отключен.

Застреленного владельца нашли лишь через несколько часов за сугробом с огнестрельной раной головы. Следователи осмотрели тело и местность. Они нашли пистолет и гильзу.

Среди обугленных бумаг в машине нашли только свидетельство о рождении, но выписано оно было не на водителя, а на какого-то другого человека.

Сейчас по данному факту идет проверка.

Источник фото