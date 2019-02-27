В Казани заказали проект дороги-дублера у Горьковского шоссе

В Казани заказали проект планировки дороги-дублера у Горьковского шоссе, он должен быть готов до конца 2020 года, сообщается в сборнике документов мэрии.

- Подготовить проект планировки и межевания территории линейного объекта "Автомобильная дорога-дублер от ул. Залесная до федеральной трассы М-7 "Волга" в срок до 28.12.2020 в границах согласно приложению к настоящему постановлению, - говорится в документе.

Напомним, о новой дороге для разгрузки Горьковского шоссе начали говорить с момента старта строительства жилых комплексов "Радужный" и "Салават Купере", а весной 2016 года об этом проекте упомянул мэр Казани Ильсур Метшин. Но дальше слов дело не пошло. Дороги нет даже в проекте, поэтому говорить о реальных сроках строительства не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что в казанском поселке Залесный собираются снести десять домов из-за расширения дороги к ЖК "Салават Купере", жители этих домов пытаются оспорить это решение, так как они недовольны ценой. После заселения жилого комплекса дорога к нему не справляется, из-за чего пробки там наблюдаются даже днем. По словам жителей Залесного, они готовы к тому, что их дома снесут, но только если их выкупят по адекватной цене.