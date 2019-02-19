В Казани собираются снести 10 домов из-за расширения дороги к «Салават Купере»

В казанском поселке Залесный собираются снести десять домов из-за расширения дороги к ЖК "Салават Купере", жители этих домов пытаются оспорить это решение, так как они недовольны ценой. Эту тему они обсуждали на публичных слушаниях с администрацией Кировского и Московского районов, передает телеканал "Эфир".

После заселения жилого комплекса дорога к нему не справляется, из-за чего пробки там наблюдаются даже днем. По словам жителей Залесного, они готовы к тому, что их дома снесут, но только если их выкупят по адекватной цене.

Всего предполагается выкуп 19 земельных участков и более 20 объектов недвижимости, один из владельцев дома - ветеран труда Марс Шакиров, заявил, что готов покинуть свой дом, но 1,7 млн рублей - этого недостаточно.

Заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Казани Наиль Минвалеев рассказал на встрече с жителями, что несогласные с размером выкупа могут не подписывать специальное соглашение, а за собственный счет провести еще одну оценку в другой организации либо сделать такую оценку от имени суда.

- Потом суд принимает решение, процедура двигается дальше. Кадастровая и рыночная — это две разные оценки. Законодательство предусматривает оценку по рыночному, - сообщил чиновник.