Под Казанью беспилотные такси запустят к горнолыжному курорту

Из Иннополиса запустят беспилотные такси на горнолыжный курорт "Свияжские холмы", рассказал мэр Иннополиса Руслан Шагалеев на проходящем в Казани V Международном форуме автомобилестроения TIAF.

- На сегодняшний день в Иннополисе на беспилотниках осуществлено более 2 тыс. поездок. Я расцениваю этот опыт как положительный. Мы хотели бы расширить зону действия БПА. У нас рядом есть горнолыжный курорт «Свияжские холмы», мы планируем совместно с "Яндекс.Такси" запустить сервис туда. Это уже дорога следующего уровня: не внутригородская, а межпоселенческая, - цитирует "РБК - Татарстан" слова чиновника.

Он рассказал, что с августа 2018 года, когда запустили такси, не "было ни одного случая, близкого к аварии".

Беспилотное такси бесплатно для жителей Иннополиса, они курсируют по заданному маршруту. В каждой машине присутствует оператор, который не может управлять машиной, но может в любой момент ее остановить. Всего в Иннополисе пока что два таких автомобиля.

Такси может появиться в Казани к Чемпионату мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019.