В Иннополисе запустили беспилотное такси. В Казани оно может появиться в 2019 году

На церемонии запуска первого в Европе подобного сервиса присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов

В Иннополисе сегодня запустили беспилотное такси от "Яндекса", на церемонии запуска первого в Европе подобного сервиса присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов. В Казани такое такси может появиться в следующем году, передает корреспондент ProKazan.ru.

- Нужно изучить, как будет устроено регулирование, но мы точно будем пробовать. Я считаю, это реально сделать, через год в Казани тоже что-то будет ходить. Здесь будет настоящий транспорт, который будет ездить не на 5 или 10 точек, а можно будет ехать, куда захочешь, - сказала глава "Яндекс" в России Елена Бунина.

Предварительно, такси может появиться в столице Татарстана к Чемпионату мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019.

Отметим, беспилотное такси бесплатно для жителей Иннополиса, они курсируют по заданному маршруту. В каждой машине присутствует оператор, который не может управлять машиной, но может в любой момент ее остановить. Всего в Иннополисе пока что два таких автомобиля.