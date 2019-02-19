Конец Савиновки: последние жильцы покидают сгоревшие дома в центре Казани

Пожар, вспыхнувший ночью 14 февраля, уничтожил последние деревянные домики на улице Кемеровская, что возле Чаши. Напомним, из-за строительства нового участка дороги, которая пролегла по улице Бондаренко от Солдатской до Сибгата Хакима, были снесены пять частных домов – остатки бывшей Савиновки (старый пос. Савиново). Владельцы оставшихся избушек остались в окружении элитных жилых комплексов. Теперь уходят и они.

Корреспондент портала ProKazan.ru побывал на пепелище и узнал, как живут погорельцы, которые потеряли все: дом, имущество, а главное, надежду на справедливость.

Улица Кемеровская за пару недель до пожара

"Оставьте нас в покое"

Пожар произошел неделю назад, но запах гари никуда не делся. Вокруг обугленных домиков работает строительная техника, туда-сюда снуют рабочие. Где-то надрывно лает собака. Жители соседних многоэтажек рассказывают, что ее оставил кто-то из хозяев. Сторожить, наверное, хотя огонь уничтожил практически все.

Захожу в бытовку, интересуюсь у ребят, что они тут строят.

- Обращайтесь в администрацию города, - другого ответа я и не ждал.

Выхожу из бытовки и иду вдоль зеленого забора, которым оградили строительную площадку. Сгоревшие домики теперь тоже за забором. Над обугленной крышей одной из построек виден дымок. Неужели до сих пор тлеет? Подхожу ближе и замечаю, что дым идет из печной трубы. Это невероятно, но в сгоревшем доме до сих пор живут люди.

Замка на воротах нет, но видно, что они закрыты изнутри. Откуда ни возьмись появляется собака, которая буквально минуту назад лаяла где-то на пепелище.

- Уходите, ничего рассказывать не будем, - доносится с обгоревшего крыльца женский голос. - Оставьте нас в покое.

Собака начинает лаять уже на меня, словно соглашаясь с хозяйкой. Опускаюсь на колени и пытаюсь подозвать пса, протягивая руку с раскрытой ладонью. Собака замолкает и осторожно подходит, но в последний момент замечает, что в руке ничего нет и начинает лаять с удвоенной силой.

- Я же вам сказала, уходите, - вновь раздается женский голос из-за ворот, но уже ближе. Спустя секунду слышен звук отодвигаемого засова и выходит хозяйка. - Никто вам ничего не будет рассказывать. Поймите, ребята, мы прошли через огонь и воду. Мы на улице сейчас.

"Мы уходим отсюда..."

Пенсионерка настроена решительно в попытке выпроводить незваного гостя, но в какой-то момент не выдерживает и начинает рассказывать.

- Компенсацию нам не дали за то, что мы сгорели, сейчас у нас идет купля-продажа, все. Вчера подписали документы. Мы уходим отсюда...

Как оказалось, сумма предлагаемая погорельцам, не так велика. Ее хватит лишь на покупку "хрущевки" на вторичном рынке жилья. Она могла бы быть больше, если бы стоял дом, но дом сгорел, так что выкупать кроме земли у хозяев теперь нечего.

Так выглядела Кемеровская в начале января

По предварительным данным, которые озвучило МЧС РТ, пожар в доме №4 произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Но погорельцы в эту версию не верят.

- У нас печка в доме, обогревателями не пользовались, да и в момент пожара дома свет горел, что вряд ли возможно, если бы у нас были проблемы с проводами.

Погорельцы собирают уцелевшие вещи и готовятся к вынужденному переезду с родных мест.

Погорельцам на время сняли квартиру.

- Но долго платить за нее я не смогу, я пенсионерка, у меня пенсия всего 7 тысяч, - продолжает женщина. - Будем искать квартиру, скорее всего это будет однокомнатная хрущевка. А у нас семья из 5 человек. Конечно, не хочется отсюда уезжать, мы здесь выросли. Сестра лежит в больнице, говорит "Хочу поскорее вернуться домой"...

Вот только дома уже нет...