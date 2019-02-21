Экс-глава «Спурт Банка» признала вину

Экс-глава "Спурт Банка" Евгения Даутова признала вину в злоупотреблении полномочиями и в фальсификации финансовых отчетов, накануне прокуратура Татарстана утвердила обвинение по делу. Об этом сообщает "Реальное время".

Напомним, по данным следствия, Евгения Даутова, пытаясь избежать отзыва лицензии у банка, подделала финансовую отчетность банка, в результате финансовому учреждению был причинен ущерб в сотни миллионов рублей. По данному факту Следственный комитет возбудил дело по статье "Фальсификация финансовых документов и отчетности". Ее также подозревают в злоупотреблении полномочиями с выданными кредитами на 119 и 120 млн рублей, на нее было возбуждено дело по статье "Мошенничество", которое позже прекратили.

Потерпевшим по данному делу признано Агентство по страхованию вкладов, ущерб по четырем эпизодам оценен в 2 млрд 852,5 млн рублей, на эту сумму и заявлен гражданский иск. Сейчас его полностью покрывает размер арестованного по делу имущества.

У самой Даутовой арестовали дом и земельный участок, остальное — доли в уставных капиталах предприятий, акции и имущество Казанского завода синтетического каучука и его "дочки" "КЗСК-Силикон", и других организаций. Значительная часть этого имущества входит в конкурсную массу "Спурта" и на него претендуют и другие кредиторы, в частности, Внешэкономбанк.

При этом у самой Даутовой в ходе расследования не нашли ни спрятанных квартир, ни островов, ни замков, у нее нет даже машины. Все счета были в "Спурт банке", так что теперь Даутова как рядовой вкладчик рассчитывает на возмещение от АСВ.

Также выяснилось, что кредиты группе технических компаний банком выдавались не на указанные в договорах цели и перенаправлялись на финансирование "силиконовых" инвестпроектов, де-факто кредиты не были возвращены.

В скором времени начнется рассмотрение уголовного дела, обвиняемая заявила ходатайство о рассмотрении ее дела в особом порядке — без изучения доказательств. Вероятно, оно будет удовлетворено.