На экс-главу банка «Спурт» Евгению Даутову завели новое дело, ее обвиняют в мошенничестве

В Казани возбудили новое уголовное дело на экс-главу банка "Спурт" Евгению Даутову, теперь ее подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает "Реальное время".

Ранее возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество" неоднократно добивался конкурсный управляющий банка, но в начале 2018 года это сделать было отказано.

- Признаки этого преступления в действиях бывшего председателя правления банка Евгении Даутовой силовики усмотрели на прошлой неделе, занимаясь расследованием ее же действий по иным составам УК РФ, - отмечается в сообщении.

Обстоятельства уголовного дела не раскрываются, предварительно, следствие усматривает признаки хищения с выводом активов банка на сумму 130 млн рублей в 2017 году.

Напомним, по данным следствия, Евгения Даутова, пытаясь избежать отзыва лицензии у банка, подделала финансовую отчетность банка, в результате финансовому учреждению был причинен ущерб в сотни миллионов рублей. По данному факту Следственный комитет возбудил дело по статье "Фальсификация финансовых документов и отчетности". Ее также подозревают в злоупотреблении полномочиями с выданными кредитами на 119 и 120 млн рублей. Сейчас Даутова находится под домашним арестом.

Уголовные дела несколько недель назад поступили в четвертый отдел по расследованию особо важных дел Следкома по РТ. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники ФСБ.

Также следствие разбирается во взаимоотношениях "«Спурта» с организациями, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях".

Адвокат Евгении Даутовой Олег Шемаев подтвердил факт возбуждения нового дела о мошенничестве, но комментировать его не стал.

— Постановление о возбуждении вручено, но в этой части нас пока не допрашивали. Единственное, что могу утверждать однозначно — моя подзащитная никаких денежных средств не похищала! И никакими хищениями в любой форме не занималась!.. По поводу офшоров никаких обвинений не предъявлено.