Девочке, которой сломало руку в казанском автобусе, могут заплатить 100 тыс руб

В Казани 13-летней школьницы Стаси Аверкиевой, которой сломало руку дверью автобуса, могут выплатить 100 тысяч рублей в качестве страховки, об этом сообщил начальник управления контроля и организации страховых и компенсационных выплат Национального союза страховщиков ответственности Валерий Карпов, передает "Вечерняя Казань".

Страховщики узнали о ЧП после резонанса федерального масштаба.

- С 2017 года все перевозчики должны сами составлять акты о происшествиях с причинением вреда здоровью и жизни пассажиров. В данном случае, скорее всего, ни кондуктор, ни водитель автобуса об этом не знали. А потом, видимо, испугались, что им лично придется отвечать за причинение вреда здоровью пассажира, поэтому принялись отрицать факт получения травмы в автобусе, - сообщил Валерий Карпов.

После того, как Союз страховщиков узнал об этом инциденте, они связались с ИП Гилязовым, который обслуживает маршрут №89, там признали факт ЧП, перевозчик теперь должен составить акт о происшествии, с которым родители девочки смогут обратиться к страховщикам.

Мать девочки подтвердила, что с ней уже связались страховщики.

- С нами связалась компания "НАСКО", сказали, что готовы выплатить страховку без билета и свидетелей [...] Надеюсь, до конца этой недели все документы соберу. Главное, что нам уже не нужно доказывать, что ребенок в автобусе руку сломал, а не где-то еще, - рассказала женщина.

По предварительным оценкам, за сломанную в автобусе руку могут выплатит около 100 тыс рублей.