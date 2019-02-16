Кондуктор автобуса, в котором школьница сломала руку, заявил, что ничего не было

На прошлой неделе обычная поездка к бабушке для 13-летней школьницы Стаси Аверкиевой закончилась в травмпункте. По словам девочки, агрессивная пенсионерка так толкнула ее в переполненном автобусе, что сломала ей руку. Кондуктор, вместо того, чтобы помочь, обвинил в случившемся ребенка. И никто из взрослых не пришел на помощь.

- Всем было пофиг! - рассказала порталу ProKazan.ru мама девочки Мария Аверкиева. - Стася вышла на остановке и обратилась за помощью в ближайшую аптеку. Там вызвали "скорую".

Девочку доставили в отделение травматологии ДРКБ, где поставили диагноз "перелом лучевой кости со смещением в зоне роста". Школьнице придется полтора месяца носить гипс, чтобы все правильно зажило.

Мария Аверкиева настроена решительно. Она хочет найти кондуктора, который по своим должностным инструкциям обязан был помочь ребенку в автобусе, а вместо этого заявил испуганному ребенку, что "нечего было там стоять". После двух обращений к перевозчику, обслуживающему 89-й маршрут, с ней, наконец-то связались.

- Позвонил сотрудник службы безопасности, представился Рэмом Сафиуллиным и сказал, что они попробуют найти тот автобус, - продолжает Мария. - И пропал!

Во вторник 19 февраля перевозчик, наконец, нарушил молчание и дал официальный комментарий Комитету по транспорту:

- По данным спутниковой навигационной системы определен автобус и экипаж маршрута №89 «Ул.Академика Сахарова – ул.Гудованцева», который обслуживается индивидуальным предпринимателем Гилязовым А.И. С водителя и кондуктора взяли объяснения, однако факт инцидента они не подтверждают, так как, по их словам, пострадавшая девочка к ним не обращалась. Для установления обстоятельств происшествия пассажиров автобуса №89 с госномером Р160ТВ, следовавшего через остановочные пункты «Ул.Сахарова» в 12.10, «Ул.Ломжинская» в 12.16, «Ул.Родины» в 12.23 и «Ул.А.Кутуя» в 12.39, просят подтвердить произошедшее.

После инцидента Комитет по транспорту Казани поручил всем руководителям транспортных предприятий провести инструктаж с водителями и кондукторами о необходимости оказания первой помощи и вызова соответствующих служб, а родителям девочки порекомендовали обратиться в страховую компанию.

По словам Марии Аверкиевой, Стася чувствует себя хорошо, хотя в первое время очень переживала из-за того, что кондуктор так поступил. Даже спать не могла, так сильно ее это напугало. Но сейчас уже успокоилась.

- Я ее пока в автобус больше не пускаю! - добавила мама.