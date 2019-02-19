Казанский Кремль о жилье для 92-летней тыловички: ипотеку оплатит благотворитель

Анонимный благотворитель готов оплатить ипотеку для 92-летней ветерана тыла Марфуге Гадиевой в Зеленодольске, сообщила сегодня на брифинге заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

— Там два варианта: либо соципотека, либо соцнайм. Что из этого она выберет, в той части ей готов помочь благотворитель, — сообщила Лилия Галимова.

Сами условия программы выкупа аварийного жилья менять не будут, власти по-прежнему будут платить по 11 тысяч рублей за один квадратный метр - программа "соответствует закону".

Ранее дочь ветерана тыла сообщила, что пожилую женщину по решению суда выселяют на улицу. Трехкомнатную квартиру дочь купила матери в 2012, никто не знал, что годом ранее дом признан аварийным и требующим расселения. Власти предложили 700 тысяч рублей выкупной цены или же новую "однушку" площадью в 20 кв. м.

После появления в СМИ этой информации глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию. Также глава СК поручил следователям проверить действия местных органов власти при реализации программы по переселению из аварийного фонда в отношении пенсионерки и изучить жалобы граждан Зеленодольска на эту программу.