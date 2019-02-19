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Казанский Кремль о жилье для 92-летней тыловички: ипотеку оплатит благотворитель

Cегодня, 13:17 78 2 Автор: prokazan.ru
Сами условия программы выкупа менять не будут

Анонимный благотворитель готов оплатить ипотеку для 92-летней ветерана тыла Марфуге Гадиевой в Зеленодольске, сообщила сегодня на брифинге заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

— Там два варианта: либо соципотека, либо соцнайм. Что из этого она выберет, в той части ей готов помочь благотворитель, — сообщила Лилия Галимова.

Сами условия программы выкупа аварийного жилья менять не будут, власти по-прежнему будут платить по 11 тысяч рублей за один квадратный метр - программа  "соответствует закону".

Ранее дочь ветерана тыла сообщила, что пожилую женщину по решению суда выселяют на улицу. Трехкомнатную квартиру дочь купила матери в 2012, никто не знал, что годом ранее дом признан аварийным и требующим расселения. Власти предложили 700 тысяч рублей выкупной цены или же новую "однушку" площадью в 20 кв. м.

После появления в СМИ этой информации глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию. Также глава СК поручил следователям проверить действия местных органов власти при реализации программы по переселению из аварийного фонда в отношении пенсионерки и изучить жалобы граждан Зеленодольска на эту программу.

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комментарии

Дмитрий
0
21 февраля 2019
13:47
Тьфу позорники , чинуши !! Как вам ни стыдно , думаете всё с рук вам сойдёт !! Ни что ни вечно знайте это , в том числе и путинизм !! За всё ответите , за все преступления совершённые против народа !!!
Горожанин
0
21 февраля 2019
13:58
Решили откупиться
Алия
1
21 февраля 2019
14:06
круто, не знаю кто этот благотворитель, но здорово что такие люди еще есть на земле!

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