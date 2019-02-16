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Глава СКР поручил проверить выселение 92-летней ветерана тыла в Зеленодольске

Cегодня, 09:00 151 6 Автор: prokazan.ru
Также будут изучены все жалобы горожан на программу

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о выселении 92-летней труженицы тыла в Зеленодольске из квартиры в аварийном доме, об этом говорится на сайте ведомства.

- Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Татарстану в рамках процессуальной проверки проверить информацию СМИ о нарушении жилищных прав 92-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой, - говорится в сообщении.

Напомним, дочь ветерана Дания Перминова сообщила, что пожилую женщину по решению суда выселяют на улицу. Трехкомнатную квартиру дочь купила матери в 2012, никто не знал, что годом ранее дом признан аварийным и требующим расселения. Дания Перминова рассказала, что независимая экспертиза установила износ менее 50 процентов, но суд это не убедило.

Как передают РИА Новости, в исполкоме Зеленодольского района отвечают: хоть пенсионерка не является собственницей квартиры, за ней все же закрепили жилье в новостройке. Ее дочери Дание Перминовой предлагали 700 тысяч рублей выкупной цены или же новую «однушку» площадью в 20 кв. м. Такие варианты женщину не устроили.

 

Также глава СК поручил следователям проверить действия местных органов власти при реализации программы по переселению из аварийного фонда в отношении пенсионерки, а также изучить жалобы граждан Зеленодольска на эту программу.

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комментарии

Горожанин
0
19 февраля 2019
09:19
РУКИ ПРОЧЬ ,ЧИНУШКИ, !!!!!! ОТ СТАРУШКИ ,! !!!!!!!!
Горожанин
0
19 февраля 2019
09:23
ДАЙТЕ ДОЖИТЬ СПОКОЙНОЙ , НЕ УБИВАЙТЕ !!!!!!!ВСЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПОЖИЛЫХ , РАВНОСИЛЬНО СМЕРТИ !!!!!!
горожанин
0
19 февраля 2019
09:41
в казани люди выживают в бараках с туалетом на улице,а тут норм дом никто не хочет выезжать но выгоняют
Горожанин
0
19 февраля 2019
09:51
Появилась надежда ,может что то изменится
Ага
0
19 февраля 2019
09:57
В этой беспредельной программе по выселению СК много чего может нарыть. При желании. Выгонять из большой площади с несравнимой компенсацией или кабальной ипотекой - верх произвола!
Русский обыватель
0
19 февраля 2019
09:59
Закон должен быть един для всех. Раз такие законы Путин подписал - вот и пусть строго по этому путиснкому закону действуют со всеми без исключений.

А то для простого народа закон, а для особых - исключения. И пусть потом, через сколько-то лет со всеми этими депутатами, полицаями, следователями, судьями, прокурорами - тоже поступят строго по этому же самому закону т.е. вышибут их с семьями из принадлежащих им домов в соответствии с этми самым законом.

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