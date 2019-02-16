Глава СКР поручил проверить выселение 92-летней ветерана тыла в Зеленодольске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о выселении 92-летней труженицы тыла в Зеленодольске из квартиры в аварийном доме, об этом говорится на сайте ведомства.

- Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Татарстану в рамках процессуальной проверки проверить информацию СМИ о нарушении жилищных прав 92-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой, - говорится в сообщении.

Напомним, дочь ветерана Дания Перминова сообщила, что пожилую женщину по решению суда выселяют на улицу. Трехкомнатную квартиру дочь купила матери в 2012, никто не знал, что годом ранее дом признан аварийным и требующим расселения. Дания Перминова рассказала, что независимая экспертиза установила износ менее 50 процентов, но суд это не убедило.

Как передают РИА Новости, в исполкоме Зеленодольского района отвечают: хоть пенсионерка не является собственницей квартиры, за ней все же закрепили жилье в новостройке. Ее дочери Дание Перминовой предлагали 700 тысяч рублей выкупной цены или же новую «однушку» площадью в 20 кв. м. Такие варианты женщину не устроили.

Также глава СК поручил следователям проверить действия местных органов власти при реализации программы по переселению из аварийного фонда в отношении пенсионерки, а также изучить жалобы граждан Зеленодольска на эту программу.