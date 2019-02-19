Минниханов о замечании Путина: «Когда президент сделает пинка - это плохо»

Президент Татарстана Рустам Минниханов, присутствующий при послании президента России Владимира Путину Федеральному собранию, прокомментировал замечание, которые он ему сделал неделю назад.

- Президент делает замечание - надо реагировать. Они же такие, добрые, замечания. Когда президент сделает пинка - это плохо. Когда президент делает замечание - значит, он тебя замечает, - заявил Минниханов, отвечая на вопрос, как он относится к замечаниям президента, передает РИА Новости.

Напомним, в Казани Путин на встрече с активистами попросил прокомментировать Минниханова ситуацию с сервисом "Народный контроль", однако политик промолчал, не уловив суть вопроса. "Рустам Нургалиевич, не отвлекайся, чё ты! Не слушает нас", - заметил Путин.

Позже во время заседания президиума Госсовета Владимир Путин предоставил Рустаму Минниханову слово, однако не нашел его взглядом. "Взял и ушел куда-то. Куда он ушел?" — спросил президент России.

В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что Минниханов в тот момент направлялся к микрофону, который находился сбоку.