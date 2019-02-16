Под Казанью ветерану тыла, которую выселяют из квартиры, поможет благотворитель

92-летней жительнице Зеленодольска Марфуге Гадиевой, которую выселяют из ее квартиры, поможет тайный благотворитель, сообщил сегодня руководитель исполнительного комитета Зеленодольского района Дмитрий Сапожников, передает ТАСС.

- Нами были проработаны все варианты решения жилищного вопроса, предусмотренные законом: это социальная ипотека на особых условиях или социальный найм. Понимая особенность ситуации, в которой оказалась уважаемая пожилая женщина, сейчас прорабатывается индивидуальные варианты ее поддержки. В частности, есть благотворитель, готовый помочь <...> В любом случае она будет обеспечена комфортным жильем, - рассказал чиновник.

Ранее дочь ветерана тыла Дания Перминова сообщила, что пожилую женщину по решению суда выселяют на улицу. Трехкомнатную квартиру дочь купила матери в 2012, никто не знал, что годом ранее дом признан аварийным и требующим расселения. Дания Перминова рассказала, что независимая экспертиза установила износ менее 50 процентов, но суд это не убедило.

Как передают РИА Новости, в исполкоме Зеленодольского района отвечают: хоть пенсионерка не является собственницей квартиры, за ней все же закрепили жилье в новостройке. Ее дочери Дание Перминовой предлагали 700 тысяч рублей выкупной цены или же новую «однушку» площадью в 20 кв. м. Такие варианты женщину не устроили.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о выселении труженицы тыла в Зеленодольске из квартиры в аварийном доме. Также глава СК поручил следователям проверить действия местных органов власти при реализации программы по переселению из аварийного фонда в отношении пенсионерки и изучить жалобы граждан Зеленодольска на эту программу.