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В Казани школьнице в час пик сломало руку дверью. Ей никто не помог

Cегодня, 11:33 74 3 Автор: prokazan.ru
Ей пришлось идти в аптеку в поисках помощи

В Казани 13-летней школьнице Стасе А. сломало руку дверью автобуса во время обеденного часа пик, об этом рассказала ее мать, передает "Вечерняя Казань". Инцидент случился в четверг, 14 февраля.

Девочка после уроков села в автобус маршрута №89 на остановке "Завод ЖБИ", автобус был переполнен, она встала у боковых перил при входе, так как дальше пройти было нельзя. Ехать ей нужно было до остановки "Улица Достоевского".

- Какая-то бабушка подошла к выходу, обратилась к дочке по-татарски, она поняла, что бабушка выходит и просит подвинуться. Стася подвинулась, чтобы ее пропустить, но бабушке показалось, что этого мало, и она резко отпихнула ее в сторону. В этот момент дверь в автобусе стала открываться и рука дочери, которой она держалась за поручень, оказалась зажата между дверью и поручнем и сломалась. Стася начала кричать, что у нее сломана рука, на что кондуктор-мужчина ей сказал: "Нечего было там стоять", - рассказала мать девочки.

В автобусе школьнице никто не помог, поэтому она вышла на остановке "Улица Аделя Кутуя", где обратилась в аптеку. Уже там для нее вызвали врачей и позвонили маме. В ДРКБ у школьницы диагностировали перелом лучевой кости со смещением в зоне роста, ей нужно будет полтора месяца проходить в гипсе.

Больше всего мама девочки возмущена тем, что ее дочери в автобусе никто не помог: "Все слышали, как она кричит, но никто ничего не сделал!". После этого инцидента женщина написала в приемную мэрии с просьбой разобраться в ситуации.

Отметим, что каждый пассажир автобуса застрахован на 2 млн рублей, в случае травмы, полученной в автобусе, также будет выплачено страховое возмещение, независимо от того, виноват водитель автобуса или нет.

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комментарии

Горожанин
1
16 февраля 2019
11:47
Капитализм ,а что вы хотели ? У них даже в семье ,если муж или жена заболели они говорят - "это твои проблемы "
Горожанин
0
16 февраля 2019
11:50
Государство говорит ,вас не посиди рождаться и государство вам ничего не должно, премьер Медвед говорит каждый должен добиваться всего сам ,каждый должен думать о себе сам . Труд народу ,а деньги чинушам . А как помогать ,граждане помогите . Так только при социализме было ,а сейчас люди как волки ,готовы ради пищи ,друг другу горло перегрызть.
Горожанин
0
16 февраля 2019
11:56
В Казани всё чаще и чаще замечается такой бесчеловечный менталитет, каждый за себя тресётся. Люди, очнитесь!!!!

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