В Казани школьнице в час пик сломало руку дверью. Ей никто не помог

В Казани 13-летней школьнице Стасе А. сломало руку дверью автобуса во время обеденного часа пик, об этом рассказала ее мать, передает "Вечерняя Казань". Инцидент случился в четверг, 14 февраля.

Девочка после уроков села в автобус маршрута №89 на остановке "Завод ЖБИ", автобус был переполнен, она встала у боковых перил при входе, так как дальше пройти было нельзя. Ехать ей нужно было до остановки "Улица Достоевского".

- Какая-то бабушка подошла к выходу, обратилась к дочке по-татарски, она поняла, что бабушка выходит и просит подвинуться. Стася подвинулась, чтобы ее пропустить, но бабушке показалось, что этого мало, и она резко отпихнула ее в сторону. В этот момент дверь в автобусе стала открываться и рука дочери, которой она держалась за поручень, оказалась зажата между дверью и поручнем и сломалась. Стася начала кричать, что у нее сломана рука, на что кондуктор-мужчина ей сказал: "Нечего было там стоять", - рассказала мать девочки.

В автобусе школьнице никто не помог, поэтому она вышла на остановке "Улица Аделя Кутуя", где обратилась в аптеку. Уже там для нее вызвали врачей и позвонили маме. В ДРКБ у школьницы диагностировали перелом лучевой кости со смещением в зоне роста, ей нужно будет полтора месяца проходить в гипсе.

Больше всего мама девочки возмущена тем, что ее дочери в автобусе никто не помог: "Все слышали, как она кричит, но никто ничего не сделал!". После этого инцидента женщина написала в приемную мэрии с просьбой разобраться в ситуации.

Отметим, что каждый пассажир автобуса застрахован на 2 млн рублей, в случае травмы, полученной в автобусе, также будет выплачено страховое возмещение, независимо от того, виноват водитель автобуса или нет.