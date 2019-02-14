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Пожар в «деревне» напротив Центра семьи «Казан»: сгорел дом

Cегодня, 09:01 519 8 Автор: prokazan.ru

В Казани сегодня ночью загорелся дом дом на улице Кемеровская напротив Центра семьи "Казан", об этом сообщили очевидцы, информацию подтвердили в МЧС.

Дом №4 загорелся в районе полуночи, к моменту приезда пожарных горел дом с надворными постройками.

В результате пожара никто не пострадал, огонь потушили в 00:54, дом сгорел. Площадь пожара составила 60 кв. метров. Причины пожара устанавливаются.

Портал ProKazan.ru не раз писал о ветхих домах на улице Кемеровской. Жители жаловались на невыносимые условия существования здесь: отопления и воды в домах нет, старые дома прогнили, а разрешения на строительство новых им не дают. Переселить людей из аварийного жилья пытались еще до Универсиады, однако власти и жители не договорились о цене. С тех пор расселение растянулось на 4 года. Часть домов расселили перед Чемпионатом мира по футболу 2018.

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комментарии

Горожанин
0
15 февраля 2019
09:12
не договорились? теперь их сожгли. ни денег ни жилья. а поджигателем окажется нарик, совсем случайно бросивший окурок)))
Горожанин
0
15 февраля 2019
09:22
Еще с древних римлян известно правило - ищи, кому выгодно. Там ЖК Яшма строится. Они и спалили домик-то, похоже.
Горожанин
0
15 февраля 2019
09:24
Сволочи
Горожанин
4
15 февраля 2019
09:44
Упертые ватаны.
Надо соглашаться на ту сумму, которую предлагают.
Против этих новый ЖК не попрешь одному.
А сейчас, ни денег ни дома ни земли уже.
Форвард
1
15 февраля 2019
09:45
А в Казани вообще полиция существует или они там все продажные и заодно? Тут же явный поджог с целью изгнания семей с их родной земли. Эй, Минниханов, ты куда ушел?))) "Взял и ушел куда то. Куда он ушел?"
Почему допускаешь столько поджогов, своих прикрываешь??? Значит такой же и тебя судить надо!!! И дружка твоего Метшина!
Горожанин
0
15 февраля 2019
09:50
Однозначно подожгли. Нужно у чиновников дома сжигать.
герцог
0
15 февраля 2019
10:05
могут быть мотивы-кому то это выгодно-но об этом не узнает никто.
ашотик
0
15 февраля 2019
10:10
на сколька помню эта первый дом, савсем ни пахож на дом, крыша примая ровная, больши на сарай был пахож чем на дом, самае плахо састояни из всех тех у ниво была
Горожанин
0
15 февраля 2019
10:21
100 % - ПОДЖОГ ! ! ! ........

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