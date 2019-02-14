Пожар в «деревне» напротив Центра семьи «Казан»: сгорел дом

В Казани сегодня ночью загорелся дом дом на улице Кемеровская напротив Центра семьи "Казан", об этом сообщили очевидцы, информацию подтвердили в МЧС.

Дом №4 загорелся в районе полуночи, к моменту приезда пожарных горел дом с надворными постройками.

В результате пожара никто не пострадал, огонь потушили в 00:54, дом сгорел. Площадь пожара составила 60 кв. метров. Причины пожара устанавливаются.

Портал ProKazan.ru не раз писал о ветхих домах на улице Кемеровской. Жители жаловались на невыносимые условия существования здесь: отопления и воды в домах нет, старые дома прогнили, а разрешения на строительство новых им не дают. Переселить людей из аварийного жилья пытались еще до Универсиады, однако власти и жители не договорились о цене. С тех пор расселение растянулось на 4 года. Часть домов расселили перед Чемпионатом мира по футболу 2018.