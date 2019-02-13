Водитель, сбивший в Казани сотрудника ГИБДД: «Не признаю вину»

В Казани задержанный за наезд на сотрудника ГИБДД 37-летний водитель Chevrolet Cobalt опроверг свою вину, об этом он сообщил в видео, снятом пресс-службой УВД города.

- Нет, не признаю вину, - ответил он сотруднице МВД.

По его словам, он был задержан за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Ранее на него завели дело по статье "применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти".

Вчера на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Восстания сотрудник ГИБДД попытался остановить Chevrolet Cobalt, ехавший по встречной полосе и проехавший на красный сигнал светофора. После остановки инспектор ДПС попросил водителя передать ему права, но тот вновь поехал, протащив за собой несколько десятков метров полицейского, пытавшегося вытащить ключи из замка зажигания.

В итоге водитель иномарки попал в ДТП, после него он убежал в близлежащие дворы и сел в такси, его задержали после.

Пострадавшего сотрудника ГИБДД госпитализировали с травмой колена.