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В Татарстане отменили занятия в десятках школ из-за гриппа

Cегодня, 14:38 745 5 Автор: prokazan.ru

В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ временно приостановили занятия в в 87 классах 34 школ, в том числе в 20 классах 5 школ Казани. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.

Полностью были закрыты одна школа Черемшанского района и один детский сад Сабинского района.

Уровень заболеваемости ОРВИ на прошлой неделе превысил эпидемический порог на 36,5%, в Казани — более чем на 17%.

Всего с 4 по 10 февраля в Татарстане зарегистрировано 28,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ (76,7 на 10 тыс. населения), в Казани — 11,1 тыс. случаев (90,2 на 10 тыс. населения).

Советы от медиков

Научитесь распознавать, чем именно вы заболели в данный момент – ОРЗ или гриппом. Если заболевание начинается с насморка и заложенности носоглотки, болью в горле – как правило, это первый признак ОРВИ.

А если с резкого поднятия температуры без каких-то внешних признаков простуды, общей разбитости, сильной головной боли – это, скорее всего, грипп. И вот к нему-то и надо отнестись со всей серьезностью: осложнения после гриппа настолько страшны, что человек может на всю жизнь остаться инвалидом.

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комментарии

Горожанин
2
13 февраля 2019
15:06
ДИАГНОЗ И ЛЕЧЕНИЕ СТАВТЕ САМИ. ! ! !Врачи на вызовы сейчас не ходят , ИХ запенили студенты. , санитары. ,м.сестры . Выписывают всем одинаково , по одной общей шпаргалки. Если попадутся хроники - РУССКАЯ РУЛЕТКА - может и не откинети копыта.
герцог
1
13 февраля 2019
15:24
Ура-грипп идёт-все на футбол.
герцог
2
13 февраля 2019
16:04
Поэма"Зулейка". Я для тебя готов отдать свои алмазы и брильянты. Пусть песню о тебе поют артисты все и музыканты. И пусть гроза в долинах роз тебе всегда салютом будет. Пусть никогда тебя толпа в своём сознаньи не забудет. И розы пусть на склонах гор своим пленительным объятьем. Зулейка -слышу в небесах-с тобой теперь мы стали братья. И радуги почётный круг пускай в тебя вгоняет нежность. В стихах ,как свойственно богам, я рекламирую небрежность. Гитары звуки в темноте пускай напишут сами строчки. В любви не надо много букв-всегда хватает нам и точки. И романтизмом у костра все люди дышат,а надежда. Скажу тебе Зулейка я -я в жизни был большой невежда. И пусть божественный аккорд-как буд-то из времён далёких. Красавиц привлечёт к костру-из стран заморских чернооких. Наука надоела нам-мы жить хотим как предки жили. В стогах любили по ночам-а днём в жаре траву косили. И ты собою заразив-давая кой-кому надежду. Бродягу в лорда превратишь-одев в зеркальную одежду. И пусть и в это верю я-что фильм тебя возвысит к трону. Отчасти в этом господа-не нахожу я здесь урону.
какаяразница
0
13 февраля 2019
18:37
В соседней республике, где я по распределению начинал врачебную карьеру в зоне обслуживания (что-то типа Азино1+2) было два десятка садиков и 5 школ. Несколько садиков были с бассейнами-там совсем другие дети. В разгар эпидемии несколько детишек с соплями, ну может 1-2 на больничном. Остальные как огурцы. В остальных садиках по договоренности с родителями круглый год до -20 с детишками каждый день после завтрака на улице занимались нехитрой гимнастикой прямо на улице, даже если шел снежок. В этих садиках заболевших было в разы меньше. Жизнь-это движение, вечное движение, даже когда не хочу и через не могу.
Не хотите болеть, делайте прививки. Ни в одной стране мира столько не уделяется профилактике, сколько в России. Предупреждали же, три разных штамма и все плохие.
Адаптагены типа жень-шеня или элейтерококка-ерунда, проверено.
Мойте руки почаще, одевайтесь по погоде, на морозе закрывайте нос и рот шарфом. И не гуляйте с детьми, особенно грудничками, там где много народу. Держите детей подальше от кашляющих и сопящих взрослых. Чесночек вам в помощь с медом и грецкими орехами. Будьте здоровы.
На старших курсах нас и ординаторов тоже снимали на вызовы во время эпидемий, машин не хватало, так обком обязал всех начальников отдавать свой служебный транспорт для вызовов. Так на волгах и ездили всю ночь по вызовам. Никогда не забуду молодую женщину к которой мы приехали через неделю после заболевания, у нее уже начался отек легких, умерал в больнице через несколько часов. Каждый день отец трех детей вызывал жене скорую, а врачей не хватало.
Горожанин
0
13 февраля 2019
21:35
Вызвали СК. ПОМОЩЬ на приступ , приехала врач с сильнейшим насморк и кашлем . К серьезному заболеванию добавилось от ЭТОЙ ЗАРАЗЫ , убийцы в белом халате , Ещё инфекция , после чего пришлось спасать жизнь, !!!! , СКОЛЬКО БОЛЬНЫХ , ЭТА ,ТУПАЯ , ВРАЧ ( двоешница ) ,ЕЩЁ ЗАРАЗИЛА ? ? ? ВОЗМОЖНО И КТО-ТО И УМЕР !

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