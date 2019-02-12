В Татарстане отменили занятия в десятках школ из-за гриппа

В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ временно приостановили занятия в в 87 классах 34 школ, в том числе в 20 классах 5 школ Казани. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.
Полностью были закрыты одна школа Черемшанского района и один детский сад Сабинского района.
Уровень заболеваемости ОРВИ на прошлой неделе превысил эпидемический порог на 36,5%, в Казани — более чем на 17%.
Всего с 4 по 10 февраля в Татарстане зарегистрировано 28,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ (76,7 на 10 тыс. населения), в Казани — 11,1 тыс. случаев (90,2 на 10 тыс. населения).
Советы от медиков
Научитесь распознавать, чем именно вы заболели в данный момент – ОРЗ или гриппом. Если заболевание начинается с насморка и заложенности носоглотки, болью в горле – как правило, это первый признак ОРВИ.
А если с резкого поднятия температуры без каких-то внешних признаков простуды, общей разбитости, сильной головной боли – это, скорее всего, грипп. И вот к нему-то и надо отнестись со всей серьезностью: осложнения после гриппа настолько страшны, что человек может на всю жизнь остаться инвалидом.
комментарии
Не хотите болеть, делайте прививки. Ни в одной стране мира столько не уделяется профилактике, сколько в России. Предупреждали же, три разных штамма и все плохие.
Адаптагены типа жень-шеня или элейтерококка-ерунда, проверено.
Мойте руки почаще, одевайтесь по погоде, на морозе закрывайте нос и рот шарфом. И не гуляйте с детьми, особенно грудничками, там где много народу. Держите детей подальше от кашляющих и сопящих взрослых. Чесночек вам в помощь с медом и грецкими орехами. Будьте здоровы.
На старших курсах нас и ординаторов тоже снимали на вызовы во время эпидемий, машин не хватало, так обком обязал всех начальников отдавать свой служебный транспорт для вызовов. Так на волгах и ездили всю ночь по вызовам. Никогда не забуду молодую женщину к которой мы приехали через неделю после заболевания, у нее уже начался отек легких, умерал в больнице через несколько часов. Каждый день отец трех детей вызывал жене скорую, а врачей не хватало.