Власти объяснили выселение 92-летней труженицы тыла в Зеленодольске

Зеленодольские власти отреагировали на новость о выселении 92-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой.

Напомним, дочь ветерана Дания Перминова сообщила журналистам, что пожилую женщину по решению суда выселяют на улицу. Трехкомнатную квартиру дочь купила матери в 2012, никто не знал, что годом ранее дом признан аварийным и требующим расселения. Дания Перминова рассказала, что независимая экспертиза установила износ менее 50 процентов, но суд это не убедило.

Как передают РИА Новости, в исполкоме Зеленодольского района отвечают: хоть пенсионерка не является собственницей квартиры, за ней все же закрепили жилье в новостройке. Ее дочери Дание Перминовой предлагали 700 тысяч рублей выкупной цены или же новую «однушку» площадью в 20 кв. м. Такие варианты женщину не устроили.

– Норма о предоставлении новых квартир, равнозначных по площади, отменена. Сейчас переселяемым из аварийного жилья предоставляется равноценное жилье – рубль в рубль, — пояснили в администрации города.

Власти считают ветерана лишь заложницей ситуации, в которой виновата ее дочь, но обещают решить эти индивидуальные проблемы.

– На улицу мы никого не выселяли и выселять не собираемся, — подытожили в Исполкоме.