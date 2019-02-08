В Зеленодольске суд выселил 92-летнего ветерана труда из дома

В Зеленодольске суд выселил 92-летнего ветерана, инвалида 2-й группы Марфугу Гадиеву из квартиры в доме, признанном властями аварийным. Как пишет портал activatica.org, заседание прошло 30 января, но с решением суда дочь ветерана Дания Перминова смогла ознакомиться через пять дней. По словам женщины, «это сказочный кошмар».
Так, согласно решению суда, Марфугу Гадиеву должны выселить из трехкомнатной квартиры, находящейся в собственности, без предоставления равноценного жилья в собственность.
Отмечается, что Марфуга Гадиева не может пойти жить к дочери, так она живет в том же доме, и решением суда также осталась без жилья.
Дом на улице Декабристов в 2011 году признали аварийным. На стене висит табличка: «снос в 2015-2017 гг», но дом цел.
комментарии
Хороший урок тем кто работает на это Государство.
... То есть, даже 11000 за квадратный метр пожмотились и просто выкидывают на улицу? Интересно, особенно после одного ветерана из Авиастроя, который не платил по счетам, послал на*** коллекторов, а потом президент извинился, руководителя ЖКХ наказали, ремонт сделали ... А тут, поди и за жильё платили, в том числе и за капремонт, кстати ...
https://yandex.ru/maps/11125/zelenodolsk/?ll=48.493121%2C55.847670&panorama%5Bdirection%5D=149.987735%2C19.674833&panorama%5Bpoint%5D=48.488107%2C55.848450&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C73.066362&z=17