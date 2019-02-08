В Зеленодольске суд выселил 92-летнего ветерана труда из дома

В Зеленодольске суд выселил 92-летнего ветерана, инвалида 2-й группы Марфугу Гадиеву из квартиры в доме, признанном властями аварийным. Как пишет портал activatica.org, заседание прошло 30 января, но с решением суда дочь ветерана Дания Перминова смогла ознакомиться через пять дней. По словам женщины, «это сказочный кошмар».

Так, согласно решению суда, Марфугу Гадиеву должны выселить из трехкомнатной квартиры, находящейся в собственности, без предоставления равноценного жилья в собственность.

Отмечается, что Марфуга Гадиева не может пойти жить к дочери, так она живет в том же доме, и решением суда также осталась без жилья.

Дом на улице Декабристов в 2011 году признали аварийным. На стене висит табличка: «снос в 2015-2017 гг», но дом цел.