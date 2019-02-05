Минниханов призвал делать из студентов патриотов: «Кого мы воспитываем?»

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал ректоров вузов усилить патриотическое воспитание студентов.
- Кого мы воспитываем? Патриотов нашей страны или людей, которые хотят Францию сделать из нашей страны?— цитирует "Коммерсант" его слова на встрече с ректорами, посвященной Дню российской науки.
Он заметил, что вузы, в частности, должны воспитывать студентов, поэтому в каждом высшем учебном заведении необходима должность проректора по воспитательной работе.
Вспомнил он и о выборах в Госсовет.
- Уже сегодня мы должны рассказывать о нашем парламенте, - обратился президент РТ к ректорам.
Ранее Рустам Минниханов раскритиковал федеральные телеканалы за трансляцию беспорядков в Париже. "Показывают Францию, как будто призывают: "Давайте мы тоже пойдем — жилеты наденем!" Один раз показали — и хватит, а зачем 20 раз показывать?" - говорил он.
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– Во-во! – стремительно привскочив, гаркнул Дэнбар. – То-то я думал – чего, думаю, нам не хватает, не хватает, да и все тут! А теперь, значит, понял. – Он шмякнул кулаком по ладони и удовлетворенно заключил: – Патриотизма у нас нету.
– Верна! – гаркнул ему в ответ Йоссариан. – Верна, верна и верна! Дедовы капиталы… да свои домашние причиндалы – вот что все защищают! А кто, спрашивается, защищает достойных людей? Кто воюет за их голоса? Нет у нас патриотизма! И даже матриотизма нету!
– А и наплевать, – безучастно сказал младший лейтенант, лежащий слева от Йоссариана. Высказавшись, он перевалился на другой бок с намерением уснуть.
Да уж, господа татарские колхозники, Францию из Татасрана вам не сделать. Хотя татарофранцузенок-внученок миникакашкинский подрастает.
Ага,и про коррупционеров надо перестать показывать и про зажравшихся депутатов,а то вдруг чё понимать начнут.
Как воспитать патриота в стране, где деятельность правительства, парламента, совета федерации, региональных чиновников направлена против народа своей страны? Как воспитать патриота, если у детей народа нет социальных лифтов, а дети вышеназванных "патриотов" живут, учатся, работают в загнивающем Западе и США, а также там находятся движимое и недвижимое их имущество?
Воспитать патриотов для наших нуворишей, которые прокручивают наши деньги в офшорах, дабы не платить налоги в своей стране?
Или для них патриотизм заключается в рабском существовании остального населения и закрепления за собой вечного правления?
А на счёт "парламента", так звиняйте, чего не ма, того не ма. Собрание феодалов, во главе с московским назначенцем это явно не парламент. И вот молодёжь это хорошо понимает
Да уж, господа татарские колхозники, Францию из Татасрана вам не сделать. Хотя татарофранцузенок-внученок миникакашкинский подрастает.