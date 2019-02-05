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Минниханов призвал делать из студентов патриотов: «Кого мы воспитываем?»

Cегодня, 13:11 135 16 Автор: prokazan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал ректоров вузов усилить патриотическое воспитание студентов.

- Кого мы воспитываем? Патриотов нашей страны или людей, которые хотят Францию сделать из нашей страны?— цитирует "Коммерсант" его слова на встрече с ректорами, посвященной Дню российской науки.

Он заметил, что вузы, в частности, должны воспитывать студентов, поэтому в каждом высшем учебном заведении необходима должность проректора по воспитательной работе.

Вспомнил он и о выборах в Госсовет.

- Уже сегодня мы должны рассказывать о нашем парламенте, - обратился президент РТ к ректорам.

Ранее Рустам Минниханов раскритиковал федеральные телеканалы за трансляцию беспорядков в Париже. "Показывают Францию, как будто призывают: "Давайте мы тоже пойдем — жилеты наденем!" Один раз показали — и хватит, а зачем 20 раз показывать?" - говорил он.

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комментарии

Горожанин
0
08 февраля 2019
13:37
Вместо жёлтых жилетов можно и Навального показать
Горожанин
0
08 февраля 2019
13:43
Поправка-22 Джозеф Хеллер

– Во-во! – стремительно привскочив, гаркнул Дэнбар. – То-то я думал – чего, думаю, нам не хватает, не хватает, да и все тут! А теперь, значит, понял. – Он шмякнул кулаком по ладони и удовлетворенно заключил: – Патриотизма у нас нету.

– Верна! – гаркнул ему в ответ Йоссариан. – Верна, верна и верна! Дедовы капиталы… да свои домашние причиндалы – вот что все защищают! А кто, спрашивается, защищает достойных людей? Кто воюет за их голоса? Нет у нас патриотизма! И даже матриотизма нету!

– А и наплевать, – безучастно сказал младший лейтенант, лежащий слева от Йоссариана. Высказавшись, он перевалился на другой бок с намерением уснуть.
Горожанин
0
08 февраля 2019
13:45
- Кого мы воспитываем? Патриотов нашей страны или людей, которые хотят Францию сделать из нашей страны?— цитирует "Коммерсант" его(Рустам Минниханов) слова.

Да уж, господа татарские колхозники, Францию из Татасрана вам не сделать. Хотя татарофранцузенок-внученок миникакашкинский подрастает.
Горожанин
0
08 февраля 2019
13:49
Очередная ошибка политнеудачников в развитии общества
Горожанин
0
08 февраля 2019
13:52
Руководству нужно стадо баранов, которые послушно пойдут туда, куда укажет этот "патриот" недоделанный...
Горожанин
0
08 февраля 2019
13:59
Ну да,молодым специалистам зарплата 25 т должна быть за счастье,да и не молодым тоже,работать до смерти,дома мамки стали экономить на продуктах(к этому молодое вообще не привыкло) -много стараться надо чтобы в этих условиях воспитать патриотов.
Горожанин
0
08 февраля 2019
13:59
Миниханов не прав ! Сначало надо Дом-2 ,чтоб закрыли !!!
Горожанин
0
08 февраля 2019
14:03
Если власти заговорили о патриотизме, значит, власти опять проворовались. (с)
Горожанин
0
08 февраля 2019
14:06
"как будто призывают: "Давайте мы тоже пойдем — жилеты наденем!" Один раз показали — и хватит, а зачем 20 раз показывать?" - говорил он."
Ага,и про коррупционеров надо перестать показывать и про зажравшихся депутатов,а то вдруг чё понимать начнут.
Горожанин
0
08 февраля 2019
14:08
Патриот (раб).
Григорий
0
08 февраля 2019
14:09
Полный отрыв от действительности.
Как воспитать патриота в стране, где деятельность правительства, парламента, совета федерации, региональных чиновников направлена против народа своей страны? Как воспитать патриота, если у детей народа нет социальных лифтов, а дети вышеназванных "патриотов" живут, учатся, работают в загнивающем Западе и США, а также там находятся движимое и недвижимое их имущество?
Воспитать патриотов для наших нуворишей, которые прокручивают наши деньги в офшорах, дабы не платить налоги в своей стране?
Или для них патриотизм заключается в рабском существовании остального населения и закрепления за собой вечного правления?
Герцог
1
08 февраля 2019
14:10
Да.Но студенты идут на лекции еле ногами двигают.
глас народа
0
08 февраля 2019
14:20
С себя начни , ипташ патриот и несмеши народ..Горшок, вещь хитросделаная...
Горожанин
0
08 февраля 2019
14:22
Кто б тут за францию заикался бы =)
А на счёт "парламента", так звиняйте, чего не ма, того не ма. Собрание феодалов, во главе с московским назначенцем это явно не парламент. И вот молодёжь это хорошо понимает
Горожанин
0
08 февраля 2019
14:23
Что самое интересное, что его покойный сын жил во Франции. Что ж сын куда черемшанский район не выбрал.
В ответ на комментарий пользователя
- Кого мы воспитываем? Патриотов нашей страны или людей, которые хотят Францию сделать из нашей страны?— цитирует "Коммерсант" его(Рустам Минниханов) слова.

Да уж, господа татарские колхозники, Францию из Татасрана вам не сделать. Хотя татарофранцузенок-внученок миникакашкинский подрастает.
Развернуть
Горожанин
0
08 февраля 2019
14:23
Ух как у них от Франции пердак полыхает )))

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