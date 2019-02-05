Минниханов призвал делать из студентов патриотов: «Кого мы воспитываем?»

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал ректоров вузов усилить патриотическое воспитание студентов.

- Кого мы воспитываем? Патриотов нашей страны или людей, которые хотят Францию сделать из нашей страны?— цитирует "Коммерсант" его слова на встрече с ректорами, посвященной Дню российской науки.

Он заметил, что вузы, в частности, должны воспитывать студентов, поэтому в каждом высшем учебном заведении необходима должность проректора по воспитательной работе.

Вспомнил он и о выборах в Госсовет.

- Уже сегодня мы должны рассказывать о нашем парламенте, - обратился президент РТ к ректорам.

Ранее Рустам Минниханов раскритиковал федеральные телеканалы за трансляцию беспорядков в Париже. "Показывают Францию, как будто призывают: "Давайте мы тоже пойдем — жилеты наденем!" Один раз показали — и хватит, а зачем 20 раз показывать?" - говорил он.