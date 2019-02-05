В Казани на месте комбината «Здоровье» построят 8-этажный гостиничный комплекс

В Казани на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности с участием президента РТ Рустама Минниханова одобрили проект строительства гостиничного комплекса на месте снесенного комбината "Здоровье", сообщается на сайте правительства РТ.

Высота здания вместе с подземным паркингом на 370 машино-мест составит 7—8 этажей, надземной части 5—6 этажей, всего там будут работать 46 работников.

- Были представлены видовые кадры по улицам Островского и Лево-Булачная. По высотным параметрам объект соответствует нормативам. Члены комиссии отметили, что проект прошел все этапы согласования, в том числе градостроительный совет, и одобрили его, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, комбинат "Здоровье" закрылся 1 июля, а 11 сентября начался снос комбината, построенного еще в 70-х годах прошлого века. Бывший мэр города Камиль Исхаков сообщил, что на месте старого здания построят новое. При этом в обновленном комплексе будут бассейны, русская и финская сауны, турецкие бани. Его стоимость может превысить 1 млрд рублей.