В Казани сносят комбинат «Здоровье»: одно из зданий уже разрушено на 70 процентов

Фоторепортаж портала ProKazan.ru со строительной площадки

В Казани начался снос комбината "Здоровье", построенного еще в 70-х годах прошлого века. Корреспондент портала ProKazan.ru побывал на месте строительных работы и узнал подробности.

По словам рабочих, демонтажные работы начались еще в выходные. Они развернулись внутри здания: там демонтировали внутренние перегородки и перекрытия. В понедельник взялись за фасад.

Самую узнаваемую часть комплекса - с вывеской "Комбинат Здоровье" - пока не тронули. Сносить начали здание, выходящее фасадом на улицу Островского. Спецтехника при помощи гидравлического молота "вгрызалась" в кирпичную кладку и бетон, превращая стены в груду строительного мусора.

- Работы по демонтажу этого здания выполнили процентов на 70, - поделился один из рабочих. - Думаю, что снос всего комплекса займет около месяца.

Окрестности комбината "Здоровья" окутаны облаком пыли. Оно привлекает зевак, которые тут же достают смартфоны и начинают делать снимки на память.

Напомним, Камиль Исхаков сообщил, что на месте старого здания построят новое. При этом в обновленном комплексе будут бассейны, русская и финская сауны, турецкие бани.