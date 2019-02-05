В Казани депутаты обратятся в Москву, чтобы запретить стоянку авто без номеров

Депутаты Госсовета Татарстана обратятся к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, чтобы тот запретил стоянку и остановку автомобилей без номеров, сообщила сегодня секретарь парламента Лилия Маврина на заседании.

- Подготовлено два обращения к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Второе обращение по вопросу установления запрета на стоянку (остановку) транспортных средств без государственных регистрационных знаков, с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственных стандартов номерами, - цитирует "Татар Информ" слова Мавриной.

По словам спикера Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, на стоянку автомобилей без номеров на платных парковках жаловались мэр Казани Ильсур Метшин, а также главы отделов МВД. Водители забирают номера с собой, чтобы не платить за парковку.

Напомним, ранее редакция портала ProKazan.ru решила пройтись по нескольким парковкам в центре Казани, чтобы оценить количество тех, кто скрывает свои номера. Мы отправились в центр в обеденное время и проинспектировали паркинги на Щапова, Пушкина, Муштари, Профсюзной и Кремлевской. В итоге каждый пятый автомобиль был со скрученными номерами. На сегодняшний день ответственности за парковку без номеров не предусмотрено. Нарушение будет лишь за езду без номеров. Единственное, что может ждать водителей - штраф за неуплату парковки. Самое интересное, что выписать такой штраф без номеров попросту невозможно, поэтому водители и используют эту лазейку.

К слову, в Москве все неопознанные автомобили без номеров или с подложными номерами, находящиеся в 400-метровой зоне от станций метро и других точек притяжения, эвакуируются на спецстоянки до выяснения обстоятельств полицией.