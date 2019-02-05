В казанском Кремле ответили на слухи о визите Путина

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала сообщения о визите президента России Владимира Путина, который состоится 12 февраля, по ее словам, будет обсуждаться улучшение жилищных условий россиян.

Путин примет участие в заседании президиума Госсовета, которое пройдет с 10 по 12 февраля.

Напомним, в конце прошлого года президент РТ Рустам Минниханов возглавил группу "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" внутри Госсовета России.