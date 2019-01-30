Путин спустя год вновь приедет в Казань

Президент России Владимир Путин в феврале приедет в Казань, последний раз он был в столице РТ год назад.

Путин примет участие в заседании президиума Госсовета на тему улучшения жилищных условий россиян, которое пройдет с 10 по 12 февраля. Распоряжение Путина о проведении заседания президиума Госсовета в Казани опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в конце прошлого года президент РТ Рустам Минниханов возглавил группу "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" внутри Госсовета России.