Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

17:25, сегодня
Путин спустя год вновь приедет в Казань
19:34, сегодня
Казань сегодня: стыд Метшина, визит Путина и задержание за взятку
18:06, сегодня
В бывшем кинотеатре «Спутник» откроется ресторан с террасой и офисы
17:20, сегодня
Репер Тимати ответил на видео нижнекамца, чьи дети сделали «ковер» из денег
15:44, 30.01.2019
Цирковое шоу «Баронеты» в Казани: цыганская свадьба, хищники и конь со скакалкой
17:00, сегодня
Свои порядки: поликлиника шлет казанцев в Интернет
16:58, сегодня
В Татарстане двухлетний мальчик погиб в запертом матерью доме
16:56, сегодня
Названы районы Татарстана, где в ДТП погибает больше всего людей
11:39, 30.01.2019
Малышка, Ржавый, и кот Тим: победители конкурса домашних питомцев Prokazan.ru
16:28, сегодня
В Казани водитель автобуса пригрозил «набить морду» пассажирке
16:06, сегодня
Стало известно, когда начнут строить аквапарк в Набережных Челнах
16:00, сегодня
Бизнес-Википедия ВТБ стала проектом года по версии издания Global CIO
15:34, сегодня
Метшин рассказал, за что ему стыдно в Казани
15:18, сегодня
В России решили увеличить в десять раз штрафы за неявку в военкомат
15:14, сегодня
Минниханов поручил и дальше работать с людьми по МСЗ: надо терпеливо объяснять
14:50, сегодня
В Татарстане полицейские вытащили вылетевший в кювет Ford
13:59, сегодня
В Казани осудили пятерых человек, требовавших бесплатный шашлык и пиво в кафе
13:30, сегодня
Бизнесмен из Нижнекамска о «ковре» из купюр в 5 тысяч рублей: деньги настоящие
12:45, сегодня
В одной из башен Раифского монастыря летом откроют исторический музей
12:40, сегодня
О самом важном: что казанцы хотели, но боялись спросить об имплантации зубов
12:34, сегодня
Билайн номинирован на 4 премии GSMA Global Mobile Awards 2019
12:25, сегодня
В Челнах разыскивают девушку с татуировкой в виде самолета
12:00, сегодня
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой
11:49, сегодня
Под Казанью сгорели девять построек, погиб мужчина
11:41, сегодня
В Набережных Челнах владельцы коттеджа сливали сточные воды на дорогу
11:30, сегодня
В Казани из-за взятки в 250 тыс руб пойман адвокат. По делу мертвой массажистки
11:03, сегодня
На озере Верхний Кабан начали бурить лунки для задыхающихся рыб
10:28, сегодня
В Нижнекамске дети бизнесмена выложили «ковер» из денег в квартире
10:25, сегодня
Свыше половины насмерть сбитых пешеходов в Татарстане - предпенсионного возраста
10:06, сегодня
МВД не смогло вовремя запустить проверку ОСАГО в РТ с помощью дорожных камер
09:54, сегодня
Из «Бегишево» можно будет улететь в Узбекистан и Азербайджан
09:34, сегодня
Казанский дворник убирает в шесть раз больше снега, чем в Москве
09:11, сегодня
Что изменится в России с февраля: индексация выплат, водители и другое
19:40, 31.01.2019
Казань сегодня: массовое минирование и стоимость «умной» остановки
17:47, 31.01.2019
В Челнах «легковушка» сбила детей на санках
17:23, 31.01.2019
В Казани появились дети с именами Аполлинария, Эсма и Даян
16:54, 31.01.2019
В Татарстане будут судить хирурга, которого обвинили в смерти пациента от раны
16:18, 31.01.2019
В Чистополе рабочего завалило стеной заброшенной котельной
16:06, 31.01.2019
Дочь активистки, обыски по делу которой проходили и в Казани, умерла в больнице
16:02, 31.01.2019
В России с февраля увеличат пособие на погребение пенсионера
15:34, 31.01.2019
В Гидрометцентре РТ опровергли данные об оттепели в Казани
15:14, 31.01.2019
В Челнах мужчина флиртовал с продавцом. Его задержали
14:38, 31.01.2019
«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде
14:32, 31.01.2019
Сколько стоит первая в Казани «умная» остановка? Как «однушка» в Кировском
14:25, 31.01.2019
У россиян появилась возможность узнать свой кредитный рейтинг
13:48, 31.01.2019
Минниханову доложили о массовом «минировании» школ в Казани
13:35, 31.01.2019
В Набережных Челнах в новых домах появятся экопарковки
13:21, 31.01.2019
В Казани осудили бывшего спецназовца, избившего подростка-аутиста у метро
12:49, 31.01.2019
В Советском районе Казани 5 новых улиц назвали именами ученых и героев войны
11:58, 31.01.2019
«Отличный вариант для семьи»: В Казани нашли самую маленькую квартиру России
11:24, 31.01.2019
В Казани эвакуировали еще несколько школ
11:02, 31.01.2019
Стало известно, какие казанские роддома закроются на дезинфекцию
10:49, 31.01.2019
«Это остров пыток»: экс-участница «Дом-2» из Челнов раскрыла тайны телепроекта
10:43, 31.01.2019
В Казани на территории мечети рухнул крупнейший в РТ шатер на тысячу мест
10:19, 31.01.2019
В Челнах «Камаз» насмерть задавил женщину, которая подскользнулась на дороге
10:13, 31.01.2019
В Казани эвакуировали школу
09:39, 31.01.2019
В минздраве объяснили срыв врача после скандала с пациентом в Челнах
09:33, 31.01.2019
В Госдуме хотят запретить курение за рулем
09:06, 31.01.2019
В Казани дайверы провели рекордные 10 часов подо льдом
17:22, 30.01.2019
В Казани появилась первая «умная» остановка
16:56, 30.01.2019
В Казани суд оправдал заместителя главного судебного пристава Татарстана
15:44, 30.01.2019
Цирковое шоу «Баронеты» в Казани: цыганская свадьба, хищники и конь со скакалкой
15:08, 30.01.2019
В КФУ сообщили об оттепели в Казани
14:55, 30.01.2019
Купить рыбу или поймать?
14:40, 30.01.2019
В Челнах пациентка на приеме довела врача до слез
14:24, 30.01.2019
Минниханова попросили поднять зарплату сотрудникам молодежной политики
14:03, 30.01.2019
В колониях Татарстана объявили карантин
13:30, 30.01.2019
В Казани нашли водителя Mercedes, катавшего друзей на «ватрушках» у стадиона
12:40, 30.01.2019
Полиция поймала мужчину, нападавшего на женщин в Дербышках
11:47, 30.01.2019
В Татарстане собираются построить психоневрологический интернат
10:47, 30.01.2019
В Совете Федерации прямо во время заседания задержали одного из сенаторов
10:13, 30.01.2019
В Челнах из-за парней, нажавших на сигнал о пожаре, из ТЦ вывели 500 человек
09:39, 30.01.2019
«Кто хочет мяса?»: в Подмосковье первоклассника избили с разрешения учительницы
17:56, 29.01.2019
В Челнах воспитательница детсада забыла 6-летнего мальчика на морозе
14:49, 29.01.2019
В Набережных Челнах автобус и «ВАЗ» сбили двух пешеходов
13:59, 29.01.2019
В Челнах из горящей квартиры спасли мужчину с ножевым ранением
13:32, 29.01.2019
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра для автомобилей
12:34, 29.01.2019
Замглавы Росгеологии рассказал о сексе с подчиненными. Его уволили
prav.tatar.ru

Путин спустя год вновь приедет в Казань

Cегодня, 17:25 604 20 Автор: prokazan.ru
Его ждет обсуждение улучшения жилищных условий россиян

Президент России Владимир Путин в феврале приедет в Казань, последний раз он был в столице РТ год назад

Путин примет участие в заседании президиума Госсовета на тему улучшения жилищных условий россиян, которое пройдет  с 10 по 12 февраля. Распоряжение Путина о проведении заседания президиума Госсовета в Казани опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

Напомним, в конце прошлого года президент РТ Рустам Минниханов возглавил группу "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" внутри Госсовета России.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Путин объяснил, почему в 2000-х годах был против повышения пенсионного возраста
«Как порядочный человек». Путин ответил на вопрос о женитьбе
Путин запретил уличные табло с курсами валют
«Вопрос решенный»: Путин о пенсиях в России
Путин подписал закон о введении налога для самозанятых
Первый космонавт из Татарстана стал Героем России
СМИ: Путин готовится к пятому сроку
Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста
Путин внес в Госдуму поправки, смягчающие наказание за экстремистские репосты
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Путин пообещал помочь выпускнику из Нижнекамска. Он пожаловался на ситуацию с военкоматом
Путин о новом пенсионном возрасте в России: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин
Президент России впервые прокомментировал пенсионную реформу
Путин утвердил повышение госпошлин за выдачу загранпаспортов и прав нового поколения
Президент РФ одобрил идею протестировать новый налог для самозанятых в Татарстане
Жители Татарстана и других регионов России пожаловались Путину на рост цен на бензин
Минниханов готов ответить на вопросы во время прямой линии с Путиным
Прямая линия с Путиным состоится 7 июня
Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане
9 визитов Путина в Казань: ныряние лицом в катык, трагедия «Булгарии» и предвыборное турне
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
01 февраля 2019
17:31
Приедет шакал разорять осиное гнездо.
Горожанин
0
01 февраля 2019
17:35
Не надо печалиться, вся жизнь впереди...
Горожанин
0
01 февраля 2019
17:52
а по телефону нельзя?
показуха. Если бы ВВА хочет узнать положение дел "внутри" татарстана - так у него агенты есть. Жевем, как в кино - какие то бессмысленные телодвижения чиновников, спектакль.
Горожанин
1
01 февраля 2019
17:55
ну здравствуйте п.. не он а пробки :)
Горожанин
2
01 февраля 2019
18:00
Нафига он здесь???
Горожанин
5
01 февраля 2019
18:04
Ждём с новым главой республики
Горожанин
2
01 февраля 2019
18:07
И нах он тут нужен ? Шпион хренов
Горожанин
0
01 февраля 2019
18:26
Приехал самозанятых проверить))
Горожанин
1
01 февраля 2019
19:32
приедет и опять пробки на весь день.
потому что боится своего же народца-ватановичей
Горожанин
0
01 февраля 2019
19:46
Не тот не этот за них не голосовали самозванцы по русски
Горожанин
0
01 февраля 2019
19:52
Я,и в прошлом году,его не видел!
Горожанин
0
01 февраля 2019
19:54
Помните Ленина?
Теперь он сам ездит и контролирует!
В ответ на комментарий пользователя
а по телефону нельзя?
показуха. Если бы ВВА хочет узнать положение дел "внутри" татарстана - так у него агенты есть. Жевем, как в кино - какие то бессмысленные телодвижения чиновников, спектакль.
Развернуть
Горожанин
1
01 февраля 2019
19:58
Не приедет!
Двойник болеет гриппом!
Ната
0
01 февраля 2019
20:21
надеюсь Путин спросит Минниханова за 4000 обманутых дольщиков
Горожанин
0
01 февраля 2019
20:53
Дайте ему отчёт по погибшим предпенсионного и пенсионного возраста населения . Пусть знает ,какая польза от его пенсионной реформы .
Горожанин
1
01 февраля 2019
20:54
Расскажите ему как Мусину удается до сих пор депутатскую зарплату в Госсовете получать
Горожанин
0
01 февраля 2019
21:13
Но "старый" пусть в казну всё до копейки вернёт . Хотя, чего размечтались ,рука руку моет .
В ответ на комментарий пользователя
Ждём с новым главой республики
Развернуть
Горожанин
0
01 февраля 2019
21:17
Прикольная фотография , надеюсь, Путин оценит или это намек кто кого круче.
Горожанин
0
01 февраля 2019
21:44
Успокойся , не будет никто трогать твою квартиру и твою семью
В ответ на комментарий пользователя
Приедет шакал разорять осиное гнездо.
Развернуть
Горожанин
0
01 февраля 2019
21:47
ПЕНСИОНЕРЫ ! НАДЕЙТЕСЬ И ЖДИТЕ , , только в другом, небесном мире .

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
2094 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

2461 13
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

Полезно знать
Неудобные вопросы к компании «Универсальные Направления Казань»

Не опасно ли на азиатских курортах и другие

28.01.2019

11:59

«Я начинал простым IT-шником»: история успеха казанского предпринимателя

Владелец компьютерного бизнеса рассказал о своем опыте

28.01.2019

11:52

Народное мнение: что думают казанцы о выпуске яиц фабрикой «Yaratelle» по 6 шт.

Речь идет о яйцах премиум-класса «Grand Ferme»

28.01.2019

00:00

Новости Челнов
Стало известно, когда начнут строить аквапарк в Набережных Челнах

01.02.2019

16:06

0

В Челнах разыскивают девушку с татуировкой в виде самолета

01.02.2019

12:25

5

Интервью

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти
Фоторепортажи

N. Vildanov

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого
Неизвестная Казань
500 12
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

1346 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

Репортажи ProKazan
771 8
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

2776 76
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

Интервью

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»

Рамиль Бикмуллин

Хозяин частного БТР в Казани: о конфликте с лыжниками и реакции «гаишников»
Фоторепортажи

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа
Неизвестная Казань
2182 12
Неизвестная Казань: коровы в саду и дом со студентами и проститутками на Щапова

То, что вы вряд ли знаете об улице Щапова

2191 35
Неизвестная Казань: квартал на Декабристов, который меняли война и Сталин

Место, где трамвай появился раньше асфальта

Репортажи ProKazan
4726 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

3613 43
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК

История борьбы казанца со своей управляющей компанией

Интервью

Женя Потехина

Дана Соколова рассказала о плевках в свою сторону, прическе и фото с фанатами

Нияз Гатауллин

«Я планировал жить 300 лет, но передумал»: как питание фруктами изменило жизнь казанца
Фоторепортажи

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере

Элина Касимова

Фоторепортаж: футбол в валенках в парке «Крылья Советов»