Стала известна еще одна жертва мужчины с ножом из Дербышек

Стала известна еще одна жертва нападавшего в Дербышках на женщин 43-летнего мужчины, ей оказалась 20-летняя девушка, информацию подтвердил источник портала.

Нападение случилось в тот же день, что и другие нападения - 25 января около 15:25.

- У пострадавшей на улице Тополевая некий мужчина потребовал деньги под угрозой ножа, девушке удалось отбиться. Пострадавшая обратилась в полицию уже после того, как стало известно о задержании подозреваемого, - сообщили ProKazan.ru.

Мужчину задержали после серии нападений.

Задержанный ранее был судим по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Свою вину он полностью признал.