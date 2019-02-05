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Стала известна еще одна жертва мужчины с ножом из Дербышек

Cегодня, 11:07 90 1 Автор: prokazan.ru

Стала известна еще одна жертва нападавшего в Дербышках на женщин 43-летнего мужчины, ей оказалась 20-летняя девушка, информацию подтвердил источник портала.

Нападение случилось в тот же день, что и другие нападения - 25 января около 15:25.

- У пострадавшей на улице Тополевая некий мужчина потребовал деньги под угрозой ножа, девушке удалось отбиться. Пострадавшая обратилась в полицию уже после того, как стало известно о задержании подозреваемого, - сообщили ProKazan.ru.

Мужчину задержали после серии нападений.

Задержанный ранее был судим по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Свою вину он полностью признал.

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комментарии

Горожанин
0
06 февраля 2019
11:18
Он уже не исправиться, только новые жертвы будут

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