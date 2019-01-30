Полиция поймала мужчину, нападавшего на женщин в Дербышках

В Казани задержан напавший в Дербышках на двух женщин 43-летний мужчина, сообщили в УВД города.

Задержанный ранее был судим по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Свою вину он полностью признал.

Напомним, первое нападение случилось 25 января в 15:15 на улице Липатова, неизвестный мужчина напал на 42-летнюю женщину и под угрозой ножа потребовал деньги. Спустя примерно 15 минут на улице 1-я Кленовая случилось другое нападение, пострадавшая - 62-летняя женщина.