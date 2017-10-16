Мечеть, которую игрок «Рубина» Карадениз строит под Казанью, уже облицевали кирпичом

Портал ProKazan.ru посмотрел, на каком этапе находится строительство

Мечеть «Карадениз», которую в Высокогорском районе Татарстана в деревне Калинино строит футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз, почти достроена - рабочие завершили кладку стен и облицевали большую часть светлым керамическим кирпичом.

Напомним, когда мы приезжали на стройку 5 месяцев назад (в июне 2017 года) был готов монолитный каркас, а кирпичная кладка была выполнена наполовину. На данный момент осталось завершить облицовку основной части, достроить минареты, вставить окна и заняться строительством входной группы.

Ранее в администрации Высокой Горы нам сообщали, что в планах собственника - построить ее до конца 2017 года.



Фотография ProKazan.ru от 10 июня 2017 года.



Фотография ProKazan.ru от 12 октября 2017 года.

Для справки



Мечеть «Карадениз» - единственный объект религиозного назначения в деревне Калинино. Кроме нее нет ни церквей, ни мечетей. Всего в деревне официально зарегистрировано около 600 жителей. Мечеть расположена при въезде в деревню с правой стороны дороги (если ехать со стороны Казани).





Фото ProKazan.ru. Так будет выглядеть готовая мечеть.