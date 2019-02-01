В Казани закроется один из гипермаркетов «Бахетле»

В Казани сегодня закрывается гипермаркет "Бахетле" в торговом центре "Мега", информацию подтвердил источник портала ProKazan.ru.

Причины закрытия магазина неизвестны.

Отметим, гипермаркет открылся в ТЦ в августе 2007 года.

Кстати



Компания "Бахетле" начала свою историю в 1991 году с предприятия оптовой торговли продуктами питания. А в декабре 1998 года в Казани был открыт первый супермаркет с небольшим производством кулинарных изделий и салатов, который впоследствии был дополнен кондитерским и мучными цехами.