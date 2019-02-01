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Казань сегодня: Метшин плющит бутылки, наступление снегопада и забастовка
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В Челнах зафиксировали резкий рост заболеваемости ОРВИ
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О самом важном: что казанцы хотели, но боялись спросить об имплантации зубов
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В Татарстане мужчина развращал 13-летнюю девочку
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Германия сорвала научную конференцию в Казани из-за ректора крымского вуза
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В Казани детсад, где работала избившая ребенка воспитательница, выплатит 45 тыс
16:07, сегодня
Российские ритейлеры снизили цены на «Айфоны»
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В Татарстане поезд насмерть сбил мужчину и уехал
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Виновный в столкновении водитель троллейбуса снял драматический клип о ДТП
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Прогноз: к Казани приближается сильнейший за зиму снегопад
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В Нижнекамске живодеры сломали челюсть кошке
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В Челнах мужчина до смерти избил своего отца
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В Казани сорвалась забастовка местных таксистов
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Соцсети: участковый из Челнов выразил презрение Ирине Волк
10:27, сегодня
Метшин рассказал, что 3 года вместе с семьей сплющивает бутылки
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В Татарстане задержали преподавателя колледжа за секс с подростком на работе
09:43, сегодня
В Казани купили Ferrari
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В Челнах сотрудник сотовой компании продавал переписки абонентов
09:06, сегодня
ГИБДД Татарстана предупреждает: ожидается сильная метель в республике
17:42, 03.02.2019
Пьяный водитель устроил ДТП на улице Гагарина и попытался сбежать
16:58, 03.02.2019
«Россия - не помойка»: в Казани прошел митинг против мусоросжигательного завода
16:08, 03.02.2019
Соцсети: в Казани охранники клуба «Руки вверх» избили посетителей
14:20, 03.02.2019
Синоптики предупреждают: в Татарстане ожидается похолодание, туман и метели
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Под Казанью молодая девушка и двое детей отравились угарным газом
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Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет
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15:40, 02.02.2019
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В Татарстане водитель «Лады» врезался в автобус на «встречке»
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В Казани скончалась хозяйка автобуса, на котором дети попали в ДТП под Нижним
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Казань сегодня: Метшин плющит бутылки, наступление снегопада и забастовка

Cегодня, 19:41 12 1 Автор: prokazan.ru

МЕТШИН РАССКАЗАЛ, ЧТО 3 ГОДА ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ СПЛЮЩИВАЕТ БУТЫЛКИ

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня на совещании в мэрии рассказал, что он со своей семьей последние 3 года выбрасывает пластиковые бутылки в специальную сетку-куб около своего дома, перед этим он их сплющивает, чтобы они занимали меньше места.

При этом периодически встречают несплющенные бутылки.

ВИНОВНЫЙ В СТОЛКНОВЕНИИ ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА СНЯЛ ДРАМАТИЧЕСКИЙ КЛИП О ДТП

В Казани водитель троллейбуса, которого ГИБДД ранее назвала виновным в столкновении с автобусом, снял драматический клип о столкновении, ролик он выложил в соцсетях.

Водитель по имени Азам попытался показать мирный рабочий день, когда он сначала спокойно ехал по маршруту, его приятели исполняли роли поворотников, дворников и клаксона. В какой-то момент в троллейбус врезается автобус.

ПРОГНОЗ: К КАЗАНИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ СИЛЬНЕЙШИЙ ЗА ЗИМУ СНЕГОПАД

В Казани ожидается сильнейший за зиму снегопад, с предупреждением выступил Гидрометцентр РТ, подробности передает "Татар Информ".

Согласно прогнозу синоптиков, 5 февраля в Казани ночью и днем ожидается метель с существенным ухудшением видимости и сильный юго-восточный ветер порывами до 16 м/с, гололед, на дорогах снежные заносы.

В КАЗАНИ СОРВАЛАСЬ ЗАБАСТОВКА МЕСТНЫХ ТАКСИСТОВ

В Казани накануне должна была состояться забастовка таксистов, в рамках которой они должны были не отвечать на вызовы клиентов, впрочем, акция не состоялась - проблем с заказом такси не было.

Изначально предложение о забастовке распространялось через соцсети, однако не все водители поддержали ее - одни сказали, что специально не будут выходить на работу в этот день, другие же забастовку проигнорируют. По мнению водителей, выходной себе точно не будут устраивать мигранты и таксисты на арендованных машинах. А раз так – протест точно не станет массовым.

В КАЗАНИ КУПИЛИ FERRARI

В Казани купили один автомобиль Ferrari, об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат» за 2018 год.

Всего в прошлом году в России купили 30 Ferrari . Чаще всего покупали Ferrari 488 — этот автомобиль приобрели 13 человек. Также россияне покупали модели 812 Superfast и GTC 4 Lusso (по 6), Portofino (5).

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