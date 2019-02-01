Казань сегодня: Метшин плющит бутылки, наступление снегопада и забастовка

МЕТШИН РАССКАЗАЛ, ЧТО 3 ГОДА ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ СПЛЮЩИВАЕТ БУТЫЛКИ

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня на совещании в мэрии рассказал, что он со своей семьей последние 3 года выбрасывает пластиковые бутылки в специальную сетку-куб около своего дома, перед этим он их сплющивает, чтобы они занимали меньше места.

При этом периодически встречают несплющенные бутылки.

ВИНОВНЫЙ В СТОЛКНОВЕНИИ ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА СНЯЛ ДРАМАТИЧЕСКИЙ КЛИП О ДТП

В Казани водитель троллейбуса, которого ГИБДД ранее назвала виновным в столкновении с автобусом, снял драматический клип о столкновении, ролик он выложил в соцсетях.

Водитель по имени Азам попытался показать мирный рабочий день, когда он сначала спокойно ехал по маршруту, его приятели исполняли роли поворотников, дворников и клаксона. В какой-то момент в троллейбус врезается автобус.

ПРОГНОЗ: К КАЗАНИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ СИЛЬНЕЙШИЙ ЗА ЗИМУ СНЕГОПАД

В Казани ожидается сильнейший за зиму снегопад, с предупреждением выступил Гидрометцентр РТ, подробности передает "Татар Информ".

Согласно прогнозу синоптиков, 5 февраля в Казани ночью и днем ожидается метель с существенным ухудшением видимости и сильный юго-восточный ветер порывами до 16 м/с, гололед, на дорогах снежные заносы.

В КАЗАНИ СОРВАЛАСЬ ЗАБАСТОВКА МЕСТНЫХ ТАКСИСТОВ

В Казани накануне должна была состояться забастовка таксистов, в рамках которой они должны были не отвечать на вызовы клиентов, впрочем, акция не состоялась - проблем с заказом такси не было.

Изначально предложение о забастовке распространялось через соцсети, однако не все водители поддержали ее - одни сказали, что специально не будут выходить на работу в этот день, другие же забастовку проигнорируют. По мнению водителей, выходной себе точно не будут устраивать мигранты и таксисты на арендованных машинах. А раз так – протест точно не станет массовым.

В КАЗАНИ КУПИЛИ FERRARI

В Казани купили один автомобиль Ferrari, об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат» за 2018 год.

Всего в прошлом году в России купили 30 Ferrari . Чаще всего покупали Ferrari 488 — этот автомобиль приобрели 13 человек. Также россияне покупали модели 812 Superfast и GTC 4 Lusso (по 6), Portofino (5).