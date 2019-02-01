Виновный в столкновении водитель троллейбуса снял драматический клип о ДТП

В Казани водитель троллейбуса, которого ГИБДД ранее назвала виновным в столкновении с автобусом, снял драматический клип о столкновении, ролик он выложил в соцсетях.

Водитель по имени Азам попытался показать мирный рабочий день, когда он сначала спокойно ехал по маршруту, его приятели исполняли роли поворотников, дворников и клаксона. В какой-то момент в троллейбус врезается автобус.

ДТП случилось 14 января в 10 часов, когда 36-летний водитель троллейбуса №3, в котором находились 15 человек, при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и столкнулся с автобусом маршрута №89, в салоне которого находились 20 человек. "В результате пострадали четыре пассажира автобуса, три пенсионерки с сотрясениями головного мозга и ушибами были госпитализированы, еще одной пострадавшей с ушибами поясницы оказали помощь на месте", - сообщили ProKazan.ru.