В Казани купили Ferrari

В Казани купили один автомобиль Ferrari, об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат» за 2018 год.

Всего в прошлом году в России купили 30 Ferrari . Чаще всего покупали Ferrari 488 — этот автомобиль приобрели 13 человек. Также россияне покупали модели 812 Superfast и GTC 4 Lusso (по 6), Portofino (5).

19 автомобилей пришлось на Москву и Подмосковье, по две машины бренда приобрели жители Санкт-Петербурга, Новосибирска и Ярославля. Еще по одному экземпляру Ferrari было куплено в Казани, Краснодаре, Тюмени, Томске и Горно-Алтайске.