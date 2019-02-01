В Казани детсад, где работала избившая ребенка воспитательница, выплатит 45 тыс

В Казани сегодня суд обязал детсад № 283 выплатить 45 тысяч рублей матери мальчика, которого избила воспитательница Гульнара Альмухамедова (20 тысяч матери, 25 тысяч — ее пострадавшему сыну). Об этом сообщили правозащитники.

Представитель дошкольного учреждения просил снизить сумму компенсации, которую заявляла мама пострадавшего (350 тысяч рублей). Решение суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции, заявил представитель истца, юрист Андрей Сучков.

Напомним, в ноябре 2017 года Альмухамедова завела детей в спальную комнату на "тихий час". Но один из них — 4-летний мальчик — не спал и мешал другим детям спать. Тогда воспитательница решила угомонить ребенка. Она стала бить его по ягодицам и ногам рукой, а затем связкой ключей и тапочкой. Затем она схватила мальчика за руки и ноги, вытащила его из спальной и заперла в своем кабинете, выключив свет.

На женщину возбудили дело по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации", свою вину она не признала. По ее словам, ребенок не хотел спать, бился головой о подушку, чтобы его успокоить, она пыталась убрать подушку, а потом отвела его в отдельную комнату, где предложила ему поиграть.

Женщину осудили на 1 год исправительных работ с удержанием 10% заработка, также ей запретили заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.