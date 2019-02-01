Прогноз: к Казани приближается сильнейший за зиму снегопад

В Казани ожидается сильнейший за зиму снегопад, с предупреждением выступил Гидрометцентр РТ, подробности передает "Татар Информ".

Согласно прогнозу синоптиков, 5 февраля в Казани ночью и днем ожидается метель с существенным ухудшением видимости и сильный юго-восточный ветер порывами до 16 м/с, гололед, на дорогах снежные заносы.

За сутки на город выпадет 11,3 мм снега, вероятно, это будет самый сильный снегопад за текущую зиму. До сих пор самый сильный снегопад был зафиксирован в январе, к примеру, 16 января на город выпало 9,7 мм снега. При этом высота снежного покрова в городе достигла 45 см, что выше средних многолетних значений и соответствует середине февраля.

Ранее в ГИБДД посоветовали водителям избегать опасных маневров, на дорогах образуются снежные заносы и гололедица.