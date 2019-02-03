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ГИБДД Татарстана предупреждает: ожидается сильная метель в республике

Cегодня, 09:06 59 0 Автор: prokazan.ru

В Татарстане сегодня ожидается сильная метель, в ГИБДД посоветовали водителям избегать опасных маневров, говорится в сообщении ведомства.

Согласно прогнозу, местами из-за метелей ухудшится видимость, а на дорогах образуются снежные заносы и гололедица. Непогода ожидается и сегодня днем.

В ГИБДД напомнили, что все водители, оказавшиеся в трудной ситуации на дороге, могут круглосуточно обратиться за помощью в подразделения инспекции.

Особое внимание нужно обратить на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, где наиболее вероятно возникновение гололедицы.

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