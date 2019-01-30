Сколько стоит первая в Казани «умная» остановка? Как «однушка» в Кировском

Первая в Казани "умная" остановка стоит 1,8 млн рублей, об этом стало известно в ходе посещения остановки мэром города Ильсуром Метшиным, сообщается на официальном портале мэрии города.

Метшин накануне побывал на остановке "Разъезд Восстания", внутри остановки есть системы отопления и кондиционирования, видеонаблюдение, кнопка вызова экстренных служб, Wi-Fi, устройство для зарядки телефона, вендинговый аппарат, видеотабло и антивандальные окна.

- Пока проект запущен в пилотном варианте, и каждый желающий сможет оставить отзывы и предложения в гугл-форме, перейти к ней можно по QR-коду. Остановка обеспечена WI-Fi, - заявил генеральный директор компании LEDEL Артем Когданин, которая обеспечила финансирование проекта.

Так, недавно при помощи кнопки вызова внутри остановки удалось помочь женщине, она почувствовала себя плохо, но смогла дойти до остановки и вовремя получить необходимую медицинскую помощь.

Остановка уже передана на баланс города, сейчас решается вопрос об установке еще одной такой остановки.

Отметим, на сегодня в городе существует 3 типа остановок, цена которых колеблется от 75 до 150 тысяч рублей.