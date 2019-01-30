В Казани появилась первая «умная» остановка

В Казани появилась первая в городе "умная" остановка, сообщил народный корреспондент портала Рамиль Гайнуллин.

- В первой казанской умной остановке, представляющей из себя теплый, стеклянный закрытый павильон можно вызвать полицию путем кнопки вызова, так же внутри можно зарядить мобильные телефоны, для этого там есть электрические розетки. Пока телефон заряжается можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi, который тоже есть на этой остановке. Внутри также имеются удобные лавки для ожидания автобуса или троллейбуса, а кроме этого есть вендинговый автомат, где можно купить кофе или чай, - сообщил казанец.

Сам остановочный павильон обогревается, зимой в нем тепло, а летом по всей видимости будет прохладно, так как внутри есть кондиционер.

Внутри установлены камеры наблюдения, на входе внутрь есть также кнопка рядом с которой есть знак инвалидной коляски.

Пока это первая опытная остановка такого рода в Казани. Похожие умные остановки в последние несколько лет стали появляться в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и некоторых других городах.

Ранее сообщалось, что в Казани в 2019 году появятся "умные" остановки. Инвестиции составят не менее 250 миллионов рублей.