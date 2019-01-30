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Рамиль Гайнуллин

В Казани появилась первая «умная» остановка

Bчера, 17:22 3120 35 Автор: prokazan.ru
Зимой там тепло, также есть Wi-Fi

В Казани появилась первая в городе "умная" остановка, сообщил народный корреспондент портала Рамиль Гайнуллин.

- В первой казанской умной остановке, представляющей из себя теплый, стеклянный закрытый павильон можно вызвать полицию путем кнопки вызова, так же внутри можно зарядить мобильные телефоны, для этого там есть электрические розетки. Пока телефон заряжается можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi, который тоже есть на этой остановке. Внутри также имеются удобные лавки для ожидания автобуса или троллейбуса, а кроме этого есть вендинговый автомат, где можно купить кофе или чай, - сообщил казанец.

Сам остановочный павильон обогревается, зимой в нем тепло, а летом по всей видимости будет прохладно, так как внутри есть кондиционер.

Внутри установлены камеры наблюдения, на входе внутрь есть также кнопка рядом с которой есть знак инвалидной коляски.

Пока это первая опытная остановка такого рода в Казани. Похожие умные остановки в последние несколько лет стали появляться в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и некоторых других городах.

Ранее сообщалось, что в Казани в 2019 году появятся "умные" остановки. Инвестиции составят не менее 250 миллионов рублей.

Народный корреспондент, приславший новость, получает гонорар - 350 рублей, который выдается по вторникам с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Декабристов, 2, в офисе газеты «Город» и портала ProKazan.ru. С собой необходимо иметь ИНН, страховое свидетельство и паспорт, а также оригинал фотографии. Подробности по телефону редакции: (843) 519-4-519
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комментарии

Горожанин
3
30 января 2019
17:40
офис сбербанка сразу откройте))
Горожанин
0
30 января 2019
17:47
Очень удобно, надеюсь и на Парина вскоре.
Кэп Ощевидность
4
30 января 2019
17:49
На остановке В ЛЕВЧЕНКО? ??Я понимаю, там тоже люди живут, а чего не на Жилплощадке или в Юдино, там еще быстрее поломали бы?
Горожанин
1
30 января 2019
17:53
В Нижнекамске такие остановки уже как год - полтора.
Кэп Ощевидность
3
30 января 2019
17:56
Кстати, а кто будет выгребать бомжовые экскременты,когда в такой остановке бомж поселится? У банкоматов Сбербанка на Пушкина долго бомжи ночевали, выводили, а они ночевали. Уж какой насморк у меня был и нос ничего не различал ... ПРОБИЛО ;)))
Думаете , городские дворники? Они скажут, структура транспортников, те тоже не дураки ...
Горожанин
0
30 января 2019
17:59
и консультантов орифлейма тоже туда))))
В ответ на комментарий пользователя
офис сбербанка сразу откройте))
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Горожанин
3
30 января 2019
18:02
Кто спонсор?
Это ведь денег стоит!
горожанин
2
30 января 2019
18:03
Поздравляем
Горожанин
0
30 января 2019
18:07
твой караман
В ответ на комментарий пользователя
Кто спонсор?
Это ведь денег стоит!
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Горожанин
4
30 января 2019
18:10
Поставьте там пиво еще бесплатное
Горожанин
0
30 января 2019
18:12
Когда ты там поселишься,мы тебя сразу выкинем
В ответ на комментарий пользователя
Кстати, а кто будет выгребать бомжовые экскременты,когда в такой остановке бомж поселится? У банкоматов Сбербанка на Пушкина долго бомжи ночевали, выводили, а они ночевали. Уж какой насморк у меня был и нос ничего не различал ... ПРОБИЛО ;)))
Думаете , городские дворники? Они скажут, структура транспортников, те тоже не дураки ...
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Сын алкаша
5
30 января 2019
18:36
Из крайность ,в крайности . Просто остановку ,чтоб можно было от дождя и ветра защититься . Зачем вай-фай и прочее !!!???
Иван
3
30 января 2019
18:44
Да стоит она на Танковой . Только и в дождь и холод люди мерзнут стоят рядом. Езжу там часто. Это опять кто то деньги крутит так же как и с лифтами. Электронные карты бы дали пенсионерам и родителям с ребенком до 3-х лет. Карта в ноль выходила бы после определенного срока (пенсионер) Вот и прут по мима моста на Роторной , люди с колясками и пенсионеры в поликлинику ((((((((((. В общем деньги отмывают. А задумка не плохая при определенном подходе!
Горожанин
4
30 января 2019
18:46
Надо еще автомат с чесночной эссенцией, против гриппозников сопливых.
Горожанин
2
30 января 2019
18:48
Вайфай убивает вирусные инфекции в воздухе.
В ответ на комментарий пользователя
Из крайность ,в крайности . Просто остановку ,чтоб можно было от дождя и ветра защититься . Зачем вай-фай и прочее !!!???
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Горожани
1
30 января 2019
19:14
SMART - остановка, так привычней для смарт- России.
Горожани
2
30 января 2019
19:15
Смарт-остановка для смарт-людей.
Горожани
3
30 января 2019
19:16
В смарт-остановках не сирать!
Горожани
0
30 января 2019
19:23
Надо установить защиту, от лихих авто, которые могут влететь как астероид в останоку. Из нее не успеешь выскочить.
Горожани
0
30 января 2019
19:26
А бомжей надо культурно выводить , это не ночлежка. Мы ведь страна ,,вежливых человечков,,
Горожани
0
30 января 2019
19:28
Да, типа, ты не прав , дядя. Тут не гостиница.
Горожанин
5
30 января 2019
19:33
какое счастье, пойду посру
Горожанин
4
30 января 2019
19:43
ты с какой деревни алкашня дырявая?
В ответ на комментарий пользователя
Из крайность ,в крайности . Просто остановку ,чтоб можно было от дождя и ветра защититься . Зачем вай-фай и прочее !!!???
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Горожанин
1
30 января 2019
19:45
А ключи от остановки у каво?
Горожанин
1
30 января 2019
20:17
То есть снег грязный из города вывезти, чтобы хоть немного поцивильней на улицах стало, до сих пор в бюджете бабла нет, а смарт-остановки на 250 мультов это ж прогресс, неважно, что через пару месяцев от них останется тот же обычный раздолбанный остановочный загон
Ага
1
30 января 2019
20:25
В бытность главой Кировского района, такие остановки предлагал отстроить бывший учредитель "Александр ЛТД". Не помню его имени.
В ответ на комментарий пользователя
В Нижнекамске такие остановки уже как год - полтора.
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Горожанин
0
30 января 2019
20:30
Как умный все где власть там народ все терпит что скажут то правда
Горожанин
0
30 января 2019
21:24
1)-В КАЗАНИ , БОЛЬШЕНСТВО ОСТАНОВОК , УСТАНОВЛЕННЫ НА ПЕШЕХОДНЫХ ТРАТУАРАХ И В 1 МЕТРЕ ОТ ПРОЕЗЖЕЙ ДОРОГИ . , КОТОРЫЕ ПЕРЕГОРАЖИВАЮТ ВЕСЬ ТРАТУАР.МЕШАЮТ ЛЮДЯМ. ДВИГАТСЯ ПО ТРАТУАРУ. 2)-Пусть БОМЖИ ,греются.ОНИ ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ , КАК. И ВСЕ. САМИ ПОГУЛЯЙТЕ 24 ЧАСА НА МОРОЗЕ ИЛИ ПРИ 0 -1 градусе.Раз чиновники не могут создать элементарных условий ! Даже в некоторых местах ИХ кормят в холод , на улицах
Нечто
0
30 января 2019
21:46
Остановки даже не транспортники убирают а гдето горводзеленхоз, гдето дорожники. Транспортники убирают чаще только депо и трамвайные остановки
В ответ на комментарий пользователя
Кстати, а кто будет выгребать бомжовые экскременты,когда в такой остановке бомж поселится? У банкоматов Сбербанка на Пушкина долго бомжи ночевали, выводили, а они ночевали. Уж какой насморк у меня был и нос ничего не различал ... ПРОБИЛО ;)))
Думаете , городские дворники? Они скажут, структура транспортников, те тоже не дураки ...
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Горожанин
0
30 января 2019
21:50
На пр.Ямашева. ,все остановочные павельены стоят и переграждаят тратуара. Такие странные архитекторы у нас в городе .
Горожанин
2
30 января 2019
21:52
Повыбивают окна и подожгут.
Вот и все ваши остановки.
Будете гордиться вашим менталитетом.
Горожанин
0
30 января 2019
22:08
Выбитые стёкла разломанное оборудование - такая судьба у всего, что появляется на казанских улицах. Таков менталитет многих наших соотечественников...
Герцог
0
30 января 2019
23:02
Такую дачу я хочу.И вот к конструктору лечу.
Горожанин
0
30 января 2019
23:28
По моему, это не очень нормально, чтобы киоск-вагончик вызывал такой бурный ажиотаж, как ситечко для чая в племени мумбо-юмбо.
Горожанин
0
31 января 2019
00:32
Че сказать бараны )))
В ответ на комментарий пользователя
По моему, это не очень нормально, чтобы киоск-вагончик вызывал такой бурный ажиотаж, как ситечко для чая в племени мумбо-юмбо.
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