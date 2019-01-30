Минниханову доложили о массовом «минировании» школ в Казани

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову оперативно докладывают о ситуации с эвакуацией школ Казани из-за анонимных сообщений о минировании, сообщила сегодня официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

- К сожалению, до нас докатилась волна, которая проходит в эти дни в других регионах. Мы о ситуации знаем, президенту Татарстана о ней оперативно докладывается,- цитирует РИА Новости слова Галимовой.

По ее словам, работают все оперативные службы.

Отмечается, что в целом по Татарстану поступили сообщения о минировании около 15 школ, учебные заведения были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в Казани были эвакуированы школы №№39, 98, 181, 89, 167, 171, 144.