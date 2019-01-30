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В Казани эвакуировали еще несколько школ

Cегодня, 11:24 1617 6 Автор: prokazan.ru
На месте работали сотрудники спецслужб

В Казани эвакуировали еще несколько школ, об этом сообщили очевидцы. Напомним, одним из первых сегодня появилось сообщение об эвакуации в школе №39.

 
 

К школам приехали экстренные службы. Детей вывели на улицу.

Причины эвакуации устанавливаются.

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комментарии

Горожанин
0
31 января 2019
11:52
очередной телефонный бомбист
Горожанин
0
31 января 2019
12:46
Лучше уж кремль эвакуировали с депутатами и президентом в Оймякон например, но лучше куда нибудь на необитаемый остров:))
Горожанин
0
31 января 2019
13:20
А в сетях пишут, что 39 не коснулось, вторая смена будет продолжать учиться.
Горожанин
0
31 января 2019
13:53
Всех в музей :)) музею план нужен по вырочке:))
герцог
3
31 января 2019
13:54
Поэма"Нервы врача" Он долго так в себе держал ,но злоба накопилась с гору. Он от себя не ожидал и вызвал средь больных умору. Из-за какой-то чепухи так лихо вдруг раздухариться. Подумали они тогда-ему побольше бы лечиться. Но он и сам понять не мог-его как буд-то захлеснуло. Массаж в мозгу заросших жил-их как-то больно там кольнуло. Но вот и выплеснут бокал-ему как буд-то легче стало. Пришла старушка-медсестра-на стол накрыло одеяло. Ведь всё равно ведь всё пройдёт-зачем так резко волноваться. Из-за каких-то мелочей-теперь все будут разбираться. Нечаянно прошёл так день-ничто беды не предвещало. А в прочем было так всегда и как-то в армии бывало. Обиды-новшества эпох-они знаменья перестройки. Одни конфликты там и тут как будто от шальной попойки. На электричке ехал он-а дерева под ветром гнулись. К весне уж дело вроде шло-у вербы почки уже вздулись. Обратно в городок родной-откуда я когда-то вышел. Гудок знакомый,скрипа снег-твой голос я давно не слышел
Горожанин
0
31 января 2019
14:23
А что в музей то сразу ? Почему не в Пирамиду ,в ресторан ? Хоть поесть вкусно школьникам .

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