В Казани эвакуировали еще несколько школ, об этом сообщили очевидцы. Напомним, одним из первых сегодня появилось сообщение об эвакуации в школе №39.
К школам приехали экстренные службы. Детей вывели на улицу.
Причины эвакуации устанавливаются.
На месте работали сотрудники спецслужб
В Казани эвакуировали еще несколько школ, об этом сообщили очевидцы. Напомним, одним из первых сегодня появилось сообщение об эвакуации в школе №39.
К школам приехали экстренные службы. Детей вывели на улицу.
Причины эвакуации устанавливаются.
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