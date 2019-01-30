В Казани эвакуировали еще несколько школ, об этом сообщили очевидцы. Напомним, одним из первых сегодня появилось сообщение об эвакуации в школе №39.

К школам приехали экстренные службы. Детей вывели на улицу.

Причины эвакуации устанавливаются.