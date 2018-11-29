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Стали известны районы Татарстана, где больше всего заболевших ВИЧ

Cегодня, 13:53 178 5 Автор: prokazan.ru

Бугульминский, Альметьевский, Лениногорский районы Татарстана, а также Казань и Набережные Челны назвали районами, которые с  республике наиболее поражены ВИЧ-инфекцией, рассказала сегодня на пресс-конференции начальник отдела санитарной охраны территории Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Луиза Борисова.

- Хотя Татарстан относится к регионам со средним уровнем распространения ВИЧ-инфекции, эпидситуация по ВИЧ продолжает оставаться напряженной. Пораженность инфекцией в Республике Татарстан в два раза ниже чем, по России в целом. В Татарстане показатель составляет 0,003, в России — 0,006, - отметила Луиза Борисова.

Всего в республике были зарегистрированы 22 500 случаев ВИЧ-инфекции, из которых умерли более 6000 человек (по данным от 20 ноября этого года). На диспансерном учете стоят чуть более 13 500 человек.



Ранее сообщалось, что в Татарстане проститутки начали относиться к своему здоровью более ответственно, чем обычные женщины, они стали часто ходить к врачам и сдавать анализы. "Сейчас очень много разводов. Соответственно, много одиноких женщин, которые периодически вступают в незащищенные половые контакты. То же самое происходит с мужчинами. Но среди них все же  доминирует внутривенный путь заражения", - сообщила эксперт.
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комментарии

Горожани
0
30 ноября 2018
14:10
А сколько из 13 500 проходят лечение ?
Горожани
0
30 ноября 2018
14:12
Сколько новых инф-х выявлено за 2017 год ?
Горожани
0
30 ноября 2018
14:13
Темнит, дорогуша.
Горожанин
0
30 ноября 2018
14:22
Это в тех районах, где проститутки гинекологу сами приходят.
Горожани
0
30 ноября 2018
14:45
Гинеколог не тестирует СПИД, как и сантехник.

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