Стали известны районы Татарстана, где больше всего заболевших ВИЧ

Бугульминский, Альметьевский, Лениногорский районы Татарстана, а также Казань и Набережные Челны назвали районами, которые с республике наиболее поражены ВИЧ-инфекцией, рассказала сегодня на пресс-конференции начальник отдела санитарной охраны территории Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Луиза Борисова.

- Хотя Татарстан относится к регионам со средним уровнем распространения ВИЧ-инфекции, эпидситуация по ВИЧ продолжает оставаться напряженной. Пораженность инфекцией в Республике Татарстан в два раза ниже чем, по России в целом. В Татарстане показатель составляет 0,003, в России — 0,006, - отметила Луиза Борисова.

Всего в республике были зарегистрированы 22 500 случаев ВИЧ-инфекции, из которых умерли более 6000 человек (по данным от 20 ноября этого года). На диспансерном учете стоят чуть более 13 500 человек.