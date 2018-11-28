В РТ проститутки стали относиться к здоровью ответственней, чем обычные женщины

В Татарстане проститутки начали относиться к своему здоровью более ответственно, чем обычные женщины, они стали часто ходить к врачам и сдавать анализы. Об этом накануне на специальной встрече рассказала член Координационного совета по вопросам ВИЧ/СПИДа Минздрава РФ Лилия Таишева, передает "Вечерняя Казань".

- Если раньше мы ходили к ним на "точки", договаривались с сутенерами, то сегодня они сами приходят раз в два месяца сдавать анализы. Тем более что у многих проституток есть семьи, дети, - отметила Лилия Таишева, уточнив, что они по-прежнему составляют группу риска и ВИЧ у них выявляют чаще, чем у остальных.

С начала года в Татарстане было обнаружено 988 новых случаев ВИЧ-инфекции, при этом им все чаще заражаются женщины (36 процентов в этом году). Всего в Татарстане 13,5 тысяч больных ВИЧ.

- Сейчас очень много разводов. Соответственно, много одиноких женщин, которые периодически вступают в незащищенные половые контакты. То же самое происходит с мужчинами. Но среди них все же доминирует внутривенный путь заражения, - отметила замглавврача Центра по профилактике и борьбе со СПИД Фирая Нагимова.

82 процента зараженных - это люди от 30 до 50 лет.

- Ко мне в последнее время обращается много женщин 35-45 лет, и 60-летние есть, которые в ужасе от своего диагноза и не знают, как им жить... Недавно моя однокурсница, разведенная мать двоих детей узнала, что у нее ВИЧ. Она имеет полное представление об этой опасной инфекции и поэтому попросила у своего нового мужчины справку. В ней было сказано, что он здоров. А она заразилась... Все дело в "окне" - попавший в организм вирус может от 2 до 6 месяцев не определяться в крови. И однокурсница попала как раз в это "окно", - отметила руководитель благотворительного фонда помощи живущим с ВИЧ Светлана Изамбаева.

Как изменить ситуацию - заниматься сексом с новым партнером в презервативе, а через 6 месяцев провериться в больнице.