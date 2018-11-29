Экс-главе «Спурта» разрешили трехчасовые прогулки

В Казани Приволжский суд продлил домашний арест экс-главы банка "Спурт" Евгении Даутовой до 6 февраля 2019 года, при этом ей разрешили трехчасовые ежедневные прогулки. Об этом сообщает "Реальное время".

Заседание суда прошло в закрытом режиме.

Напомним, по данным следствия, Евгения Даутова, пытаясь избежать отзыва лицензии у банка, подделала финансовую отчетность банка, в результате финансовому учреждению был причинен ущерб в сотни миллионов рублей.

По данному факту Следственный комитет возбудил дело по статье "Фальсификация финансовых документов и отчетности". Ее также подозревают в злоупотреблении полномочиями с выданными кредитами на 119 и 120 млн рублей, позже на нее было возбуждено дело по статье "Мошенничество".