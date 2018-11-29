Казанцу, в ДТП с которым погиб инспектор ГИБДД, вынесли приговор

В Казани в Верховном суде РТ осудили 31-летнего Артура Сатрутдинова, который на BMW протаранил патрульный автомобиль, где в результате погиб 42-летний инспектор, его признали виновным в ДТП. Об этом стало известно сегодня на суде.

Напомним, ночью 27 апреля водителя BMW, который ехал по улице Восстания на высокой скорости, заметили сотрудники ГИБДД, за ним началась погоня.

На перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов, проезжая на красный сигнал светофора, пьяный водитель иномарки умышленно врезался в полицейскую "Лада Приора", которая ехала по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками. Инспектора в тяжелом состоянии доставили в больницу, он скончался. Второй инспектор госпитализирован с сотрясением головного мозга. Отметим, что водитель BMW ехал на автомобиле своей матери, ранее его судили за незаконный оборот наркотиков, а в 2015 году лишали прав.

после эти обвинения с него сняли. Изначально считалось, что водитель был пьян, но суд установил, что экспертиза не нашла в крови Сатрутдинова алкоголя. После задержания на него возбудили дело по статье "Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов", но. Изначально считалось, что водитель был пьян, но суд установил, что экспертиза не нашла в крови Сатрутдинова алкоголя.

Суд признал Сатрутдинова виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил ему наказание в 4 года и 10 месяцев лишения свободы, а также отменил условный срок, вынесенный Зеленодольским судом. Таким образом, мужчина приговорен к 6 годам лишения свободы.

Прокуратура просила назначить обвиняемому приговор в 8 лет 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима.