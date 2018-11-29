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Казанцу, в ДТП с которым погиб инспектор ГИБДД, вынесли приговор

Cегодня, 11:19 1325 12 Автор: prokazan.ru
Его осудили на 6 лет лишения свободы

В Казани в Верховном суде РТ осудили 31-летнего Артура Сатрутдинова, который на BMW протаранил патрульный автомобиль, где в результате погиб 42-летний инспектор, его признали виновным в ДТП. Об этом стало известно сегодня на суде.

Напомним, ночью 27 апреля водителя BMW, который ехал по улице Восстания на высокой скорости, заметили сотрудники ГИБДД, за ним началась погоня.

На перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов, проезжая на красный сигнал светофора, пьяный водитель иномарки умышленно врезался в полицейскую "Лада Приора", которая ехала по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками. Инспектора в тяжелом состоянии доставили в больницу, он скончался. Второй инспектор госпитализирован с сотрясением головного мозга. Отметим, что водитель BMW ехал на автомобиле своей матери, ранее его судили за незаконный оборот наркотиков, а в 2015 году лишали прав.

После задержания на него возбудили дело по статье "Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов", но после эти обвинения с него сняли. Изначально считалось, что водитель был пьян, но суд установил, что экспертиза не нашла в крови Сатрутдинова алкоголя.

Суд признал Сатрутдинова виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил ему наказание в 4 года и 10 месяцев лишения свободы, а также отменил условный срок, вынесенный Зеленодольским судом. Таким образом, мужчина приговорен к 6 годам лишения свободы.

Прокуратура просила назначить обвиняемому приговор в 8 лет 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима.
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комментарии

Виталий
0
30 ноября 2018
12:01
Пускай сидит , уродом меньше
Артур
11
30 ноября 2018
12:29
По глазам сразу видно, что пацан.
Горожанин
0
30 ноября 2018
12:37
В смысле - мелкоуголовное быдло ? Так Казань всегда такими славилась .
В ответ на комментарий пользователя
По глазам сразу видно, что пацан.
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Артур
5
30 ноября 2018
12:41
Кто казанские, поймут о чём я...
В ответ на комментарий пользователя
В смысле - мелкоуголовное быдло ? Так Казань всегда такими славилась .
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Казанец 116
1
30 ноября 2018
12:43
Пожизненно
Горожанин
0
30 ноября 2018
12:55
Выйдет через 4 года , как раз лишение прав подойдёт к концу купит тачку новую ....
Горожанин
0
30 ноября 2018
12:59
черт он!
В ответ на комментарий пользователя
По глазам сразу видно, что пацан.
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Горожанин
2
30 ноября 2018
13:35
Как интересно! Лада, оказывается, ехала по встречной полосе!
Ей же дорогу перегородили! На видео было видно.
Горожанин
0
30 ноября 2018
14:37
Нет он крутышка
В ответ на комментарий пользователя
черт он!
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Горожанин
0
30 ноября 2018
14:45
Похоже что зарядил по инстанциям, тем более говорят что он был наркодилером, а денег у них... Года через два откинится по УДО
Горожанин
0
30 ноября 2018
14:55
Пацан - маленький поц.
В ответ на комментарий пользователя
По глазам сразу видно, что пацан.
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Микки хиРург
0
30 ноября 2018
15:02
Отделался легким испугом.

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