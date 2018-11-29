В центре Казани разрешили провести митинг против мусоросжигательного завода

В центре Казани напротив Кремля разрешили провести митинг активистов против строительства мусоросжигательного завода в Осиново, об этом сообщает "Коммерсант".

Акция пройдет 9 декабря на площади Тысячелетия, в ней примут участие до 300 человек. Помимо строительства МЧС активисты смогут выступить "против систематических нарушений конституционных прав граждан", в защиту государственного статуса татарского языка, против засыпки Казанки и Волги.

Напомним, ранее подобные митинги проходили в отдаленных районах, в частности, на футбольном поле.