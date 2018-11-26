В Казани начали сносить птичий рынок на улице Белинского, в Сети появилось видео.
На сегодняшний день снесены административные здания, на очереди — снос павильонов.
Напомним, в конце 2019 года рынок откроется в формате современного районного торгового центра с концепцией ярмарки. Под торговцев животными в здании планируется выделить часть этажа с местами по льготным ценам (более 1000 квадратных метров). Помимо торговли животными и товарами для них на новых площадях будут предусмотрены возможности для проведения тематических мероприятий.
комментарии
Чупатый Косматый Гривен
бобрами
Подскажет где ребенку купить золотую рыбку или хомячка
Постройте100 зоомамаркетов
200 магазинов по продаже дешёвого питания для кошек
198 отделов питания :'(собак:-)
Супермаркетов
1000 птичьих магазинов
Это не поможет вернуть СССР