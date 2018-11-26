В Казани начали сносить птичий рынок на улице Белинского, в Сети появилось видео.

На сегодняшний день снесены административные здания, на очереди — снос павильонов.

Напомним, в конце 2019 года рынок откроется в формате современного районного торгового центра с концепцией ярмарки. Под торговцев животными в здании планируется выделить часть этажа с местами по льготным ценам (более 1000 квадратных метров). Помимо торговли животными и товарами для них на новых площадях будут предусмотрены возможности для проведения тематических мероприятий.