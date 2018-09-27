Наверх
Личная история. Под забором казанского детсада бомжует женщина. Ее выгнал из дома сын?
12:18, сегодня27
Бычья кожа, живопись на обоях: новинки, которые стоит оценить на выставке дизайна в Казани
14:34, сегодня
Условный теракт в аэропорту Казани: бомба на взлетной полосе и автоматчики на бронетехнике
14:19, сегодня3
В Казани на месяц арестовали экс-силовика, напавшего на подростка-инвалида у метро
13:40, сегодня23
Как казанцам выбрать охранную компанию, чтобы надежно защитить свою жизнь и имущество
Школьник из Казани был найден повешенным у себя дома
12:59, сегодня10
В Татарстане назначили трех новых замминистров
12:09, сегодня11
Депутаты Госдумы предложили запретить продажу газировки и чипсов в школах
11:58, сегодня15
Неограниченный интернет в каждый дом: как безлимит меняет жизнь казанцев
В Татарстане задержали депутата, которого заподозрили в даче взятки
11:41, сегодня4
В Казани досрочно прекратили вакцинацию около станций метро
11:03, сегодня12
В Татарстане нашли повешенным экс-полицейского. Ранее он связал у себя дома девочку
10:37, сегодня22
Вторая неделя конкурса ProKazan.ru и Виферон: папа-герой и тайная жизнь домашних животных
В КФУ изобрели зубную щетку, которая чистит все зубы одновременно
09:50, сегодня18
В Казани родители назвали сына Потапий, а дочь - Эллада
09:23, сегодня21
В Нижнекамске трамвай насмерть сбил женщину
09:22, сегодня7
В Казани задержали мужчину, избившего подростка-инвалида около метро
08:59, сегодня69
Афиша на выходные: выставки собак и кошек и закрытие мотосезона
07:00, сегодня1
Сегодня в Казани ожидается порывистый ветер и +12 градусов
06:17, сегодня
Эксперимент Prokazan.ru: как я прожила неделю на яйцах и не ела только яичницу
00:00, сегодня24
Казань сегодня: видео ДТП с военным "Камазом", бананы у школы и розыск банкира
20:10, 27.09.20184
В Казани в полицию сообщили о бесплатных бананах, которые раздавали около школы
17:16, 27.09.201852
YouTube удалил ролик феминистки, обещавшей в метро Казани облить "неправильных" мужчин
16:40, 27.09.201833
Всемирный фонд дикой природы выступил против разведения снежных барсов под Казанью
16:16, 27.09.201822
В Казани объявили в розыск банкира, подменившего 230 млн рублей на билеты "банка приколов"
15:59, 27.09.201841
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов снялся в рекламе презервативов
15:47, 27.09.201822
Госпитализированный в Казань Элвин Грей: предстоит длительное лечение
15:29, 27.09.201831
Появилось видео момента столкновения с военным "Камазом" в Казани, где погиб студент
15:08, 27.09.201837
Ректор КФУ: зарплата у преподавателей нашего вуза выше, чем у нефтяников
14:50, 27.09.201831
В Татарстане почти в два раза выросло число жителей старше 100 лет
14:25, 27.09.201831
У жителей Казани появилась возможность встретиться с динозаврами
13:56, 27.09.20187
Госдума окончательно приняла пенсионную реформу
13:50, 27.09.201838
В Татарстане на трассе опрокинулась фура с углекислым газом
13:46, 27.09.20184
В Казани решили дать тепло в квартиры только со следующего месяца
13:09, 27.09.201842
Из Казани в Самару запустят скорый поезд
12:42, 27.09.201824
В Казани продлили ограничение движения по улице Назарбаева
11:57, 27.09.20188
Главный врач Елабуги покинул свой пост после 12 лет работы
11:04, 27.09.201812
В Казани "завоют" сирены, оповещающие о ЧС
10:57, 27.09.201865
В ГИБДД сообщили, кто виновен в смертельном ДТП с военным "Камазом" в Казани
10:18, 27.09.201842
В Казани пьяный парень зарезал водителя автобуса. Он привез двух друзей к родственнику
09:48, 27.09.201866
В логистическом комплексе Q-park появился скоростной мобильный интернет «МегаФон»
09:47, 27.09.20181
В Минтруде собираются отказаться от термина «инвалиды»‍
09:29, 27.09.201827
Казанская квартира за 119 млн рублей стала самой дорогой в Поволжье‍
08:59, 27.09.201818
Рейтинг городов по стоимости жилья: дороже, чем в Казани, его мало где найдешь
07:00, 27.09.201821
Сегодня в Казани ожидается +11 градусов
06:18, 27.09.20181
Казанцы делятся опытом: как переехать в готовый дом, имея всего 150 тысяч рублей
00:00, 27.09.2018
Казань сегодня: новые автобусы, избиение около станции и госпитализация певца
20:07, 26.09.201813
«Взяли без кастинга». Казанские мальчишки рассказали, как попали на шоу к Максиму Галкину
20:00, 26.09.20185
"Водоканал": Казани может хватить питьевой воды только на 50 лет
17:05, 26.09.201850
В Казани 20-летний водитель Skoda погиб в ДТП с военным "Камазом"
16:19, 26.09.201837
В Казани дети в школах будут оплачивать покупки лицом
15:59, 26.09.201827
Госдума одобрила во втором чтении пенсионную реформу. Осталось еще одно чтение и Путин
15:46, 26.09.201842
Проверено на себе: можно ли казанским офисным работникам восстановить зрение без операции
15:29, 26.09.201830
В Казани беременная пассажирка едва не потеряла ребенка в автобусе
15:27, 26.09.201820
ВТБ и ГК Росатом договорились о финансирования проектов Северного морского пути
15:20, 26.09.20184
Бесплодие - не приговор. Как забеременеть, если врачи поставили страшный диагноз?
15:00, 26.09.20189
В Краснодарском крае нашли жительницу Татарстана, пропавшую на Черном море
14:59, 26.09.201815
В Казани около станции метро мужчина жестоко избил мальчика-инвалида
14:31, 26.09.201854
Казани передали 30 автобусов на природном газе
14:03, 26.09.201831
Вступил в силу новый закон: в России банки теперь смогут сами блокировать карты до 2 дней
13:15, 26.09.20189
Прокурор Татарстана поддержал отмену дела на бизнесмена, зарезавшего двух грабителей
11:50, 26.09.201832
В Татарстане родительским комитетам запретили оказывать «посильную помощь» школам
11:31, 26.09.201812
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

В Казани на месяц арестовали экс-силовика, напавшего на подростка-инвалида у метро

В Казани на месяц арестовали экс-силовика, напавшего на подростка-инвалида у метро
16+
Фото: скриншот МВД
Он рассказал, что испугался школьника, поэтому напал на него

В Казани сегодня суд принял решение до 26 октября арестовать 43-летнего Рустема Газизуллина, который напал на 17-летнего подростка-инвалида у станции метро "Яшьлек" в Казани, об этом стало известно сегодня в суде. 

Сам подозреваемый перед заседанием рассказал, что он испугался подростка, который налетел на него с сыном, в результате чего и случилось нападение.

- Он на меня налетел, когда я шел со своим ребенком. Сказал "Убью", — плюнул на меня, я вообще растерялся в тот момент, не успел даже ничего придумать. Сейчас весна, осень, у них обострение, похоже, - рассказал казанец.

По его словам, ранее он служил в спецслужбах, там его и научили драться.

Напомним, подозреваемый был задержан накануне. Его обвиняют  по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". 

N. Vildanov, 28.09.2018, 13:40
Тэги: Суд
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Анвар28 сентября 2018, 13:42
Ага взяли!
5
2
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор28 сентября 2018, 13:46
Полностью согласен, у дибилов олигофренов сейчас обострение. Что угодно могут выкинуть. И не посадишь такого, так как у него справка есть.
21
19
Согласны с автором?
Горожанин28 сентября 2018, 13:48
В ответ на комментарий пользователя
Полностью согласен, у дибилов олигофренов сейчас обострение. Что угодно могут выкинуть. И не посадишь такого, так как у него справка есть.
Развернуть
ладно хоть такие как ты признаются что у них сейчас обострение
7
16
Согласны с автором?
Злобный Аноним28 сентября 2018, 13:49
Мальчики-девочки, я ху***!!!

Человек служил в спецслужбах. Карл, СПЕЦСЛУЖБАХ!!! То есть, если бы на месте мальчонки был обвешенный взрывчаткой террорист, он должен был не растеряться и спасти город! А тут он испугался щуплого подростка, у которого из всего оружия мобила...
Лучший комментарий
6
29
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор28 сентября 2018, 13:52
Бухают по пятницам, потом рожают вот таких олигофренов неполноценных. Генетику нации портят.
14
14
Согласны с автором?
Лиза28 сентября 2018, 13:53
В магните одна женщина с отклонениями стукнула просто так девочку у кассы. Даже продавец промолчал .И только я за нее заступилась .И прогнала . Все испугались . И молчали .
4
4
Согласны с автором?
Ф128 сентября 2018, 13:53
Удивительно почему мать инвалида аутиста одного отпустила?
Мужик конечно переборщил, нельзя быть таким злым.
Там возле Московского рынка еще одна бабка полная ходит в цветном наряде и орет на всех благим матом, тоже больна чем то. Как себя вести при встрече с ней? Да никак, не обращать внимание.
7
6
Согласны с автором?
Горожанин28 сентября 2018, 13:56
В ответ на комментарий пользователя
Полностью согласен, у дибилов олигофренов сейчас обострение. Что угодно могут выкинуть. И не посадишь такого, так как у него справка есть.
Развернуть
Так вот оно что, вчера у 333 человек обострение было
0
3
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор28 сентября 2018, 13:58
Если подросток дибил и больной, то пусть содержится в психушке, среди нормальных его пускать нельзя. Если ходишь среди здоровых, значит ты выздоровел. А то справкой инвалидности прикрывается, аутист-дибил. Че его жалеть теперь все должны??? А то придумали тм название, солнечные дети, имбицилы, самые настоящие имбицилы. Нужно называть вещи своими именами.
15
10
Согласны с автором?
Горожанин28 сентября 2018, 13:59
В ответ на комментарий пользователя
Удивительно почему мать инвалида аутиста одного отпустила?
Мужик конечно переборщил, нельзя быть таким злым.
Там возле Московского рынка еще одна бабка полная ходит в цветном наряде и орет на всех благим матом, тоже больна чем то. Как себя вести при встрече с ней? Да никак, не обращать внимание.
Развернуть
Почитайте в других СМИ: она не хотела, тот сам рвался быть самостоятельным, она и не уследила. Проказан как всегда не все пишут.
1
11
Согласны с автором?
Горожанин28 сентября 2018, 14:00
В ответ на комментарий пользователя
Мальчики-девочки, я ху***!!!

Человек служил в спецслужбах. Карл, СПЕЦСЛУЖБАХ!!! То есть, если бы на месте мальчонки был обвешенный взрывчаткой террорист, он должен был не растеряться и спасти город! А тут он испугался щуплого подростка, у которого из всего оружия мобила...
Развернуть
да врет он видно же.
обдристался, даже соврать грамотно мозгов не хватает.
2
8
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор28 сентября 2018, 14:07
Молодежь воспитывать нужно, она сейчас невоспитанная пошла. Наглая бескультурная. Курит, бухает, книги не читает. С ними по хорошему нельзя.
5
5
Согласны с автором?
Горожанин28 сентября 2018, 14:08
Пенсионер, наверно. Эти военные как раз в таком возрасте на пенсию выходят, потом ходят по улицам и не знают куда себя деть.
1
3
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор28 сентября 2018, 14:10
Спецназовец видать мимо проходил, услышал как имбицил мамке своей по сотовому сказал-"Мам, я не ходил на митинг против повышения пенсии..". Ну силовик услышал это и вспылил!!! С ноги и оприходовал:-D:-D
2
9
Согласны с автором?
Горожанин28 сентября 2018, 14:11
Да понятно, что никого он не испугался, просто психопат, да садист вполне возможно. Во всякие ОМОНы любят таких набирать, готовых бить людей просто так, ни за что... Посадить этого психопата, чтобы другим неповадно было...
2
7
Согласны с автором?
2528 сентября 2018, 14:12
отставник спецслужб испугался щупленького мальчонки... "Чудные откровения"... не привык за свои поступки отвечать - видно, прежде, все с рук сходило... Еще говорит, что у других обострение...
1
7
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор28 сентября 2018, 14:17
Вон Дмитрий Виноградов, Русский Брейвик, который 6 человек в офисе компании Ригла расстрелял и 1 раненый. Он тоже аутистом был, лечился долго. И что в итоге, пошёл и положил 6-х запросто так. Я еще раз говорю, аутист это психически больной человек, он социально опасен. Толерантность в отношении. С такими, до добра не доведёт.
5
4
Согласны с автором?
Горожанин28 сентября 2018, 14:25
В ответ на комментарий пользователя
Мальчики-девочки, я ху***!!!

Человек служил в спецслужбах. Карл, СПЕЦСЛУЖБАХ!!! То есть, если бы на месте мальчонки был обвешенный взрывчаткой террорист, он должен был не растеряться и спасти город! А тут он испугался щуплого подростка, у которого из всего оружия мобила...
Развернуть
Однозначно- психопат с неадекватной реакцией. А мальчик социально не адаптированный. А с другой стороны, каждый желающий плюнуть на улице в любого прохожего тоже очень рискует схлопотать по физиономии.
0
3
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор28 сентября 2018, 14:30
Если бы у меня родился ребенок дибил, я бы своего же ребенка, взял за ноги и башкой об стену! Чем с ним всю жизнь мучится. И ребенка мучить. Потом тело в люк и через 5 лет, он уже в статусе безвести пропавшего официально. Я де сам видел, как родители с такими больными детьми мучаются, браки распадаются из за них, в школе эти дети не приживаются, в обычной жизни неадекватные.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин28 сентября 2018, 14:32
В ответ на комментарий пользователя
Если подросток дибил и больной, то пусть содержится в психушке, среди нормальных его пускать нельзя. Если ходишь среди здоровых, значит ты выздоровел. А то справкой инвалидности прикрывается, аутист-дибил. Че его жалеть теперь все должны??? А то придумали тм название, солнечные дети, имбицилы, самые настоящие имбицилы. Нужно называть вещи своими именами.
Развернуть
Это ты дебил больной. он аутист. ни в одной стране мира аутистов не держат в клиниках постоянно
0
1
Согласны с автором?
Горожанин28 сентября 2018, 14:34
В ответ на комментарий пользователя
Если подросток дибил и больной, то пусть содержится в психушке, среди нормальных его пускать нельзя. Если ходишь среди здоровых, значит ты выздоровел. А то справкой инвалидности прикрывается, аутист-дибил. Че его жалеть теперь все должны??? А то придумали тм название, солнечные дети, имбицилы, самые настоящие имбицилы. Нужно называть вещи своими именами.
Развернуть
т.е. надо их добивать ногами? сам то не болен?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин28 сентября 2018, 14:35
В ответ на комментарий пользователя
Если бы у меня родился ребенок дибил, я бы своего же ребенка, взял за ноги и башкой об стену! Чем с ним всю жизнь мучится. И ребенка мучить. Потом тело в люк и через 5 лет, он уже в статусе безвести пропавшего официально. Я де сам видел, как родители с такими больными детьми мучаются, браки распадаются из за них, в школе эти дети не приживаются, в обычной жизни неадекватные.
Развернуть
вот потенциально-социально-опасная личность
1
3
Согласны с автором?
Горожанин28 сентября 2018, 14:36
А где Шерстобитов?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 сентября 2018, 14:55
В ответ на комментарий пользователя
Мальчики-девочки, я ху***!!!

Человек служил в спецслужбах. Карл, СПЕЦСЛУЖБАХ!!! То есть, если бы на месте мальчонки был обвешенный взрывчаткой террорист, он должен был не растеряться и спасти город! А тут он испугался щуплого подростка, у которого из всего оружия мобила...
Развернуть
не пыхти. может он там на вахтером служил.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru