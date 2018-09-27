В Казани на месяц арестовали экс-силовика, напавшего на подростка-инвалида у метро

Он рассказал, что испугался школьника, поэтому напал на него

В Казани сегодня суд принял решение до 26 октября арестовать 43-летнего Рустема Газизуллина, который напал на 17-летнего подростка-инвалида у станции метро "Яшьлек" в Казани, об этом стало известно сегодня в суде.

Сам подозреваемый перед заседанием рассказал, что он испугался подростка, который налетел на него с сыном, в результате чего и случилось нападение.

- Он на меня налетел, когда я шел со своим ребенком. Сказал "Убью", — плюнул на меня, я вообще растерялся в тот момент, не успел даже ничего придумать. Сейчас весна, осень, у них обострение, похоже, - рассказал казанец.

По его словам, ранее он служил в спецслужбах, там его и научили драться.

Напомним, подозреваемый был задержан накануне. Его обвиняют по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".