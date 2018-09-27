В Казани задержали мужчину, избившего подростка-инвалида около метро

По некоторым данным, ранее он работал в одном из спецподразделений силовых структур

В Казани задержали 43-летнего мужчину, который избил 17-летнего подростка-инвалида около станции метро "Яшьлек", об этом накануне сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, 17 сентября подросток должен был доехать после занятий до станции метро "Площадь Тукая", но проехал остановку. Его мама по телефону посоветовала ему уточнить у других людей, где именно он находится, для этого он вышел на улицу. Случайный прохожий, к которому он обратился за помощью, начал избивать школьника, в том числе ногами, подростка спасли продавцы магазина. У школьника диагностировали перелом лицевой кости.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции уже на следующий день личность нападавшего была установлена. Уголовное дело возбуждено по результатам проведенной экспертизы, которая установила, что подростку были нанесены телесные повреждения средней тяжести, - сообщили в МВД.

Дело возбудили по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Сейчас подозреваемый, по некоторым данным, ранее работавший в одном из спецподразделений силовых структур, находится в изоляторе. Выясняются мотивы нападения, ранее сообщалось, что у мужчины с подростком возник конфликт.