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В Казани задержали мужчину, избившего подростка-инвалида около метро

В Казани задержали мужчину, избившего подростка-инвалида около метро
16+
Фото: Пострадавший подросток ("Вечерняя Казань")
По некоторым данным, ранее он работал в одном из спецподразделений силовых структур

В Казани задержали 43-летнего мужчину, который избил 17-летнего подростка-инвалида около станции метро "Яшьлек", об этом накануне сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, 17 сентября подросток должен был доехать после занятий до станции метро "Площадь Тукая", но проехал остановку. Его мама по телефону посоветовала ему уточнить у других людей, где именно он находится, для этого он вышел на улицу. Случайный прохожий, к которому он обратился за помощью, начал избивать школьника, в том числе ногами, подростка спасли продавцы магазина. У школьника диагностировали перелом лицевой кости.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции уже на следующий день личность нападавшего была установлена. Уголовное дело возбуждено по результатам проведенной экспертизы, которая установила, что подростку были нанесены телесные повреждения средней тяжести, - сообщили в МВД.

Дело возбудили по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". 

Сейчас подозреваемый, по некоторым данным, ранее работавший в одном из спецподразделений силовых структур, находится в изоляторе. Выясняются мотивы нападения, ранее сообщалось, что у мужчины с подростком возник конфликт.

N. Vildanov, 28.09.2018, 08:59
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин28 сентября 2018, 09:05
Питор гнойный.
1
11
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Горожанин28 сентября 2018, 09:06
Какая причина такой агрессии, кто-нибудь скажет уже???
1
13
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Нечто28 сентября 2018, 09:08
Как можно инвалида обидеть? Герой блин, на ровесника здорового не налетает, а инвалида обидеть? Да он же отпор дать не может. Чтоб тебя покалечили, чтоб тебя всего переломали>-(
Лучший комментарий
1
20
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Горожанин28 сентября 2018, 09:08
Если ушлепок бывший сЕловик- скачуха ему обеспечена. Суд Линча.
1
10
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Горожанин28 сентября 2018, 09:14
Правильно многие раньше написали, что это бывший ментяра! Так и оказалось...
1
11
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Белка28 сентября 2018, 09:16
Нашёл грушу выместить все свои неудачи и обиды. Видимо с психикой не все впорядке. У самого ребёнок рядом! Своего тоже лупит что ли? Какой конфликт случился у него?В голове у самого конфликт похоже.
1
8
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Горожанин28 сентября 2018, 09:17
Наверно считает себя мужчиной:-)
1
5
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Горожанин28 сентября 2018, 09:17
Возможно его специально спрятали, шоб его не растерзали. Выждут когда успокоится и нагонят, как никак свой же.
1
5
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Горожанин28 сентября 2018, 09:35
В ответ на комментарий пользователя
Как можно инвалида обидеть? Герой блин, на ровесника здорового не налетает, а инвалида обидеть? Да он же отпор дать не может. Чтоб тебя покалечили, чтоб тебя всего переломали>-(
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ну мент был а им все можно даже бывшим
1
4
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Горожанин28 сентября 2018, 09:36
В ответ на комментарий пользователя
Правильно многие раньше написали, что это бывший ментяра! Так и оказалось...
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Да обычный человек бить не будет ясно что мент потому как их раньше на пенсию отпускают а этого видать по статье вот он и отметелил первого попавшего.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин28 сентября 2018, 09:44
В ответ на комментарий пользователя
Как можно инвалида обидеть? Герой блин, на ровесника здорового не налетает, а инвалида обидеть? Да он же отпор дать не может. Чтоб тебя покалечили, чтоб тебя всего переломали>-(
Развернуть
Говорят, что инвалид плюнул в него.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин28 сентября 2018, 09:45
В ответ на комментарий пользователя
Возможно его специально спрятали, шоб его не растерзали. Выждут когда успокоится и нагонят, как никак свой же.
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Куда спрятали, если его нашли?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин28 сентября 2018, 09:47
В ответ на комментарий пользователя
Говорят, что инвалид плюнул в него.
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Инвалид его и обоссал, и писюном по губам поводил. Начал штаны с него снимать, чтоб отыметь люто, но продавщицы этого петуха спасли.
0
1
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Горожанин28 сентября 2018, 09:51
В ответ на комментарий пользователя
Какая причина такой агрессии, кто-нибудь скажет уже???
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В Казани причиной яростной агрессии может послужить все что угодно. . Да хоть спящий котенок. Или смеющийся ребенок. . Казанским мужчинам все равно на кого бросаться . Лишь бы сдачи не дали. .
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1
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Горожанин28 сентября 2018, 09:52
Почему не покажут фото этой мрази, чтоб народ знал ублюдка
1
1
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Горожанин28 сентября 2018, 09:53
Вот такое *овно в "силовиках" и работает в россии.
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2
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Горожанин28 сентября 2018, 09:58
Менты - этим всё сказано
0
1
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Лиза28 сентября 2018, 09:58
Ни одного доброго инвалида не видела .Все злые и озлобленные .Всегда у мужчин все спрашиваю , никто ещё не огрел
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Горожанин28 сентября 2018, 09:59
В милиции его пальцем не тронут и на бутылочку не нашампурят?
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