В Казани досрочно прекратили вакцинацию около станций метро

В Казани досрочно прекратили вакцинацию горожан от гриппа около станций метро, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РТ.

Напомним, планировалось, что прививки будут делать с 6 сентября по 5 октября у выходов со станций метро "Авиастроительная", "Яшьлек", "Козья слобода", "Проспект Победы", "Дубравная", но накануне в ведомстве заявили, что 28 сентября бригады у метро прекращают работу.

- Это связано с ухудшением погодных условий и значительным уменьшением количества желающих привиться от гриппа, - отметили в Минздраве.

При этом казанцы смогут сделать прививку в поликлиниках по месту жительства в часы работы учреждений, включая субботние дни.