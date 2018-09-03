Казанцам будут делать прививки около станций метро

В Казани с 6 сентября начнут делать прививки от гриппа около станций метро, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана.

Акция будет проходить у выходов со станций метро "Авиастроительная", "Яшьлек", "Козья слобода", "Проспект Победы", "Дубравная". Пункты вакцинации будут работать до 5 октября ежедневно с 10.00 до 17.00.

Также пройти вакцинацию можно в медицинской организации, к которой житель прикреплен по полису ОМС без предварительной записи в часы работы медицинской организации. Вакцинация проводится бесплатно.

В прошлом году у станций метро прививки сделали около 12 тысяч жителей города.